Testăm Motorola Edge 20 PRO

În ziua în care Gabi primea iPhone 13 Pro Max, am primit și eu Motorola Edge 20 PRO pentru review. Soția folosește deja de un an un One Zoom, așa că știam cam la ce să mă aștept.

Cu toate acestea, Edge 20 PRO mi-a dovedit (încă o dată) că Motorola este un brand sub-apreciat, care face telefoane bune, cu tehnologie la zi și fiabile. Cred că marketingul și un pic mai mulți oameni la echipa de development și ar fi acolo unde trebuie să fie!

Ce vă pot spune până acum este că procesorul Snapdragon 870 se descurcă foarte bine, bateria de 4500 mAh te ține o zi, iar încărcarea rapidă la 30W te scoate din probleme. Îmi place în mod deosebit displayul OLED de 6,7 inci, care este pe cât de generos cu dimensiunile, pe atât de bine calibrat.

Nu vă pot spune prea multe despre camera de 108 megapixeli, pentru că nu am apucat să o folosesc prea mult.