Primele impresii despre iPhone 13 Pro Max

Intr-un final mi-a ajuns telefonul. Dupa ce Quickmobile mi-a spus ca sunt probleme cu stocurile pentru 13 Pro Max am decis sa anulez comanda si sa plasez o precomanda la eMAG. Telefonul a ajuns pe 15 octombrie si astazi o sa va prezint doar primele impresii.

Mi-am facut back-up din iCloud si cam asta a fost. In maxim o ora a fost gata configurat si cu 200GB de informatie pe el. Asta se intampla vineri pe la pranz. Telefonul a venit cu 77% baterie si prima incarcare a primit-o sambata la pranz.

Cand scriu acest articol este duminica ora 23:00 iar telefonul inca are 30% baterie. Probabil o sa-l incarc maine cand ajung la birou in pauza de masa.

In primele zile de utilizare va pot spune ca telefonul este greu si poate fi o problema pentru cei care cauta un telefon usor de tinut in mana. Cu o husa de protectie Apple transparenta telefonul se tine bine in mana si marginile drepte il fac foarte aderent.

M-am jucat pe el cateva ore, sa zic o medie de 5 ore sambata si cam tot 5 ore duminica. Pot confirma ca review-urile aparute pe net legate de autonomie sunt adevarate si telefonul ofera 10 ore de autonomie.

iOS 15 este cel care pune in valoare telefonul dar momentan are bug-uri. Wow, iOS are bug-uri. Da, are cateva si vor fi remediate la iOS 15.1. Pana atunci le accept, nu sunt extrem de deranjante dar sunt acolo. De exemplu uneori nu pot apasa pe ecran, nu preia comanda. Trebuie sa fac un mic scroll si apoi sa apas ca sa functioneze.

Difuzoarele mi se imbunatatite fata de seria 12. Sunt extrem de puternice si sunetul este clar. Ca idee am intalnit laptop-uri de gaming scumpe care se aud mai prost decat acest iPhone 13 Pro Max. Foarte bun pe partea audio.

Ecranul este foarte luminos, se simte diferenta de luminozitate fata de 12 Pro Max mai ales cand iesi afara.

Despre camere nu pot sa va spun multe inca. N-am facut prea multe poze dar am realizat o imbunatatire pe partea de Night Mode. N-am testat inca functia Cinematic, dar am observat ca pozele sunt mai luminoase si la fel si filmarile. Senzorii mai mari isi fac simtita prezenta desi numarul de MP a ramas acelasi, 12.

Despre notch….tot acolo este. In continuare nu ma deranjeaza absolut deloc. Este mai mic iar pe modelele mai mari se simte diferenta. Cu cat este mai mic? Pai cel mai simplu va las poza de mai jos ca aplicatia eMAG nu este inca actualizata pentru iPhone 13 si animatia arata clar diferenta.

Daca vreti sa aflati ceva in mod special despre iPhone 13 Pro Max puteti sa-mi lasati sugetiile in sectiunea de comentarii. Voi reveni cu un review curand.

Toata seria iPhone 13 o gasiti la eMAG cu preturi foarte bune pentru ce ofera telefoanele. Link AICI.