Am testat monitoru AOC CU34G2 cu 100Hz si 43 inch

Am testat doar cateva monitoare ultrawide, din pacate toate scumpe, si am ajuns la concluzia ca vreau si eu unul. In cautarea mea dupa un monitor ultrawide am dat peste acest AOC pe care l-am cerut la test. Vreau sa vi-l prezint deoarece este o solutie ultrawide accesibila si foarte buna.

Favoritul meu stiti care este, acel LG 34GK950G. De acolo a plecat dorinta mea de a cumpara un monitor ultra wide. Doar ca asa cum ati observat si voi pretul este prea mare. Intre timp a aparut in scena acest AOC si desi are un pret de doua ori mai mic, s-ar putea ca acesta sa merite mai mult banii.

Clar sunt diferente tehnice intre cele doua si o comparatie nu ar avea sens. Insa nu despre asta vreau sa vorbesc. Vreau sa va arat ca se poate si ieftin si bun deoarece este foarte greu in ziua de azi sa mai gasesti astfel de produse.

AOC CU34G2 este un monitor foarte bun, o zic din prima. Specificatiile sunt urmatoarele:

Diagonala: 34 inch

Panou: VA

Rezolutie: 3440 x 1440 pixeli

Timp de raspuns: 1ms

Rata de refresh: 100Hz

FreeSync: da

Curbat: da, 1500R

Luminozitate: 300cd/mp

Aspect: 21:9

Contrast: 3000:1

Vedeti, specificatiile sunt foarte bune pentru ca pretul este de doar 2500-2700 lei. Puneti in balanta specificatiile si pretul si o sa vedeti ca este un best buy. Ofera tot ce ai nevoie pentru o utilizare in gaming chiar daca are doar 100Hz rata de refresh.

Iti ofera mult ecran, o diagonala mare si o rata de refresh buna (nu proasta, nu foarte buna, doar buna) pentru o experienta in gaming mult mai placuta in comparatie cu alt monitor de diagonala mai mica.

Va dati seama ca eu am plecat in cap cu imaginea oferita de acel LG si cu respectiva experienta. Spre surprinderea mea….nici o diferenta la capitolul imagine. Acest AOC se vede FOARTE BINE, peste asteptarile mele si pot spune ca nu am vazut nici o diferenta vizibila in comparatie cu respectivul LG.

Repet, nu facem o comparatie, va spun doar ce am remarcat eu. Da, acel LG avea luminite, un panou IPS, o rata mai mare de refresh. Insa acest AOC are doar cu 20Hz mai putin, panou VA in loc de IPS si nu are luminite.

Panoul VA nu mi-a aratat nici un defect de fabricatie, nici o urma de ghosting sau bleeding. M-am uitat pe toate partile, din toate unghiurile si nu am gasit nici o problema. In plus este 4K, lucru pentru care l-am apreciat foarte mult.

Nu avem aparate cu care sa testam cat de precise sunt culorile sau daca luminozitatea este uniforma si alte nebunii din astea. Atata timp cat ochiul meu nu vede probleme inseamna ca monitorul este bun. Credeti-ma ca am vazut monitoare proaste si stiu sa fac diferenta. Insa acesta chiar este un ecran bun.

Tinand cont ca sunt cam 2000 de lei diferenta, cei 20Hz in minus pentru mine nu au contat atat de mult. 100Hz sunt suficienti pentru o experienta de gaming buna indiferent de titlu. Daca nu esti competitiv si te joci ca sa te bucuri de experienta de gaming, 100Hz sunt suficienti.

Culorile au fost bune, deloc saturate sau sterse si cu mici reglaje l-am facut sa se vada natural. Mi-am reglat dupa bunul plac contrastul, luminozitatea si am fost multumit de imagine. Atat de multumit inca am simtit ca acel LG nu merita banii. Probabil daca le-as fi analizat cu aparate de masura speciale as fi vazut niste diferente, dar repet, nu le-am vazut, nu exista.

Ce m-a nemultumit pe mine la acest monitor, de fapt la acest format, sunt filmele. Se vad aiurea si pe Youtube si pe Netflix, caci in rest sunt perfect. Scapi de 2 monitoare, ai biroul mai liber, te bucuri de mai mult spatiu de lucru si ai mai putine cabluri. Doar filmele se vad cu 2 dungi negre in stanga si in dreapta.

In functie de magazin pleaca de la 2033 lei si ajunge la 2800 lei.