XPG Battlecruiser – o carcasa din sticla si iluminare RGB

XPG este brandul lui ADATA pentru segmentul gaming, iar ca sine statator a evoluat foarte bun in ultima vreme. Am vazut deja multe produse semnate de XPG, iar cel mai interesant din ultima vreme este carcasa Battlecruiser. O am, am facut un sistem in ea si vreua sa v-o prezint.

Carcasele pot fi foarte usor prezentate si iti dai seama imediat daca sunt bune sau nu. Nu trebuie neaparat sa faci un build ca sa iti dai seama daca o carcasa este de calitate sau nu. Trebuie doar sa o studiezi. XPG Battlecruiser este o carcasa buna la prima vedere, dar cand incepi sa construiesti realizezi ca are cateva avantaje.

Este o carcasa gandita pentru modderi, pentru cei care vor sa-si faca tuning la calculator. Pentru ca in prima faza ea pare o carcasa normala, insa realizezi ca iti ofera multe avantaje si lasa loc de imbunatatiri. Asa ca fara alte discutii inutile haideti sa va spun ce mi-a placut si ce nu la aceasta carcasa.

Puncte PRO

Carcasa este grea si nu neaparat ca este in totalitate realizata din sticla. Da, toate partile sunt din sticla, atat plafonul cat si partea din spate. Insa si tabla este de o calitate foarte buna, groasa, nu te tai in ea si nici nu se indoaie. Per total este o carcasa greau din cauza sticlei, insa tabla nu este deloc de slaba calitate.

Faptul ca este din sticla poate avea si dezavantaje, dar momentan nu vorbim despre ele. Arata foarte bine asa cum este si daca esti fan luminite poti face ceva frumos cu ea. Avand sticla peste tot iti lasa posibilitatea de a monta sisteme de iluminare mai bune decat ce ofera ea in standard.

Pentru ca, ofera 4 ventilatoare de 120mm, 3 pe fata si 1 pe spate, toate cu iluminare ARGB. Insa pe langa asta ofera si o banda LED in spatele placii de baza pentru o ambianta mai placuta. Deja ea ofera ceva, dar voi puteti sa adaugati extra luminite daca doriti.

Un alt avantaj este spatiul. Ai spatiu!!! Fie ca e vorba de partea din fata unde montezi componentele sau partea din spate unde ascunzi cablurile, ai spatiu! Carcasa iti ofera mult loc pentru a ascunde cablurile, gaurile pe unde tragi cablurile sunt protejate de cauciuc, iar sursa are o zona dedicata inchisa si poti ascunde toate cablurile acolo.

Are filtre de praf magnetice, deci orice problema ai poti sa imediat sa cureti sistemul foarte rapid. Si nici nu ai nevoie de ustensile pentru a scoate capacele deoarece le poti desface cu mana. Am folosit surubelnita doar pentru a monta placa de baza si restul de componente.

De asemenea vine si cu suport pentru a monta placa video vertical. Pe spate iti ofera loc pentru 5 unitati SSD de 2.5 inch si 2 unitati HDD de 3.5 inch, iar in fata poti monta fie o unitate SSD de 2.5 inch fie un HDD de 3.5 inch peste capacul sursei. Deci poti monta multe unitati de stocare daca iti doresti si ai si loc pentru cabluri.

Pe partea de conectica ofera 2x USB 3.0, 1x Type C, un jack combo si atat.

Puncte CONTRA

Fiind din sticla, inclusiv capacul spate care ascunde cablurile, le vezi. Vezi cablurile prin sticla si atunci esti nevoit fie sa le aranjezi frumos fie…nu stiu. Ideea este ca se vad.

Tot la contra as mai adauga faptul ca indiferent de unde apuci carcasa o sa lasi amprente pe ea, deci trebuie sa o stergi foarte des.

Concluzie

XPG Battlecruiser este o carcasa frumoase ce vine inca din pachet cu multe optiuni. Este mare, bine facuta, ofera 4 ventilatoare de calitate si poti face orice fel de build cu ea. Costa la eMAG 649 lei, un pret foarte bun dupa parerea mea. Acum o gasiti la resigilate la 469 lei.