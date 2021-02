Am testat cel mai rapid mouse de la Razer – Viper 8KHz

Modelul Viper de la Razer l-am testat. Aveti AICI review-urile. Doar ca de curand am primit o versiune noua a acestui mouse, una foarte rapida care il face sa fie special. Va vorbesc despre aceasta noua versiune mai jos.

Nu voi discuta din nou despre acest mouse, l-am prezentat cu diferite ocazii si sigur il stiti. Vreau sa vorbim un pic despre ce aduce nou pe piata versiunea 8KHz si de ce este cel mai rapid mouse.

Noul Viper este revolutionar pentru gameri deoarece vine cu un polling rate de 8 ori mai mare decat cel standard. Daca in mod normal un mouse are un pollin rata de 1000Hz, Viper in versiunea sa actuala ofera 8000Hz.

Este un salt urias si fara tehnologia proprietara Razer HyperPolling nu s-ar fi ajuns aici. Si totusi, de ce este acest polling rate atat de important? Este foarte simplu.

Polling rate-ul se refera la frecventa cu care datele despre actionarea butoanelor si pozitiona mouse-ului sunt transmite catre PC. Odata cu raspandirea sistemelor de gaming performante si a monitoarelor cu rata de refresh ridicata (peste 144Hz), nu poti pastra un polling rate scazut. Apar micro shutters, adica sacadari de scurta durata ce pot duce la o experienta neplacuta mai ales daca esti jucator profesionist.

Astfel, pentru jucatorii competitivi sau pentru cei profesionisti, un polling rate mare este un avantaj, insa pentru a putea vedea diferentele ai nevoie si de un calculator performant si automat de un monitor cu o rata de refresh mare.

Iar acest mouse isi va arata adevarata putere pe un ecran de 320Hz. Am primit un astfel de monitor la test (o sa aflati in curand despre ce este vorba) si am ramas uimit de cat de rapid se poate misca acest mouse si ce fluiditate are. Diferenta este vizibila, clara, se simte atunci cand te joci. Diferenta exista!

“Latența este o parte importantă când vine vorba de gameplay, afectând în mod semnificativ experiența de joc și totuși este unul dintre aspectele neglijate de multe printre companiile care se concentrează pe îmbunătățirea DPI. Spre deosebite de viteza exprimată prin DPI, latența scăzută oferă avantaje nu doar jucătorilor profesioniști, dar și celor ocazionali, reducând timpul de reacție cu milisecunde prețioase,” a declarat Alvin Cheung, Senior Vice President al diviziei de periferice din cadrul Razer. “Pe durata sesiunilor de testare și dezvoltare la care au participat un număr mare de jucători profesioniști, dar și entuziaști, majoritatea au raportat o experiență mai lină și mai rapidă în cazul folosirii tehnologiei Razer HyperPolling, pe care se bazează noul mouse de gaming dedicat sporturilor electronice, Viper 8K Hz .”

Tehnologia ajuta in special in jocurile competitive precum CS:GO, unde ai nevoie de precizie si responsivitate. Eu nu sunt jucator de CS:GO, ma joc LoL si alte prostioare, insa diferenta se simte chiar si atunci cand misti mouse-ul pe desktop. Daca ai un ecran rapid si folosesti un mouse ca acesta, vei observa o miscare muuuuult mai liniara si mai clasa a cursorului.

In rest, Viper 8KHz ofera switch-uri optice din a doua generatie si un senzor Focus+. Design-ul a ramas la fel, materialele folosite sunt aceleasi. Diferenta este la interior. Singura diferenta pe care am reusit sa o simt la aceste noi switch-uri a fost sunetul. Se aud mai infundat, mai placut, mai gros. Nu sunt zgomotoase, insa iti lasa senzatia aia de placere dupa ce apesi. Trebuie sa incercati.

Patinele sunt tot din PTFE la fel ca modelul testat anterior, poate stoca 5 profiluri diferite, iar cablul este SpeedFlex. V-am mai vorbit si despre el cu alte ocazii.

Ideea este ca noul Viper este la fel ca vechi-ul Viper, doar ca aduce in plus acest polling rate de 8 ori mai mare. Poate parea neimportant, insa pana nu incercati sa-l folositi nu o sa intelegeti diferenta si este greu sa va explic prin cuvinte cum se simte. Trebuie testat de voi.

Recomandarea mea: daca aveti un monitor de peste 144Hz, de preferat chiar 240Hz sau 320Hz, incercati acest Viper si o sa vedeti diferentele. Nu o sa mai vreti un mouse clasic cu 1000Hz. Garantez asta.

Costa 90 de euro.

DESPRE VIPER 8KHz