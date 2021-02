SSD-urile s-au vandut mai bine decat HDD-urile pentru prima data in istorie

Pentru prima data in istorie de cand exista SSD-uri pe piata, acestea s-au vandut mai bine decat HDD-urile.

Vanzarile de SSD-uri au inregistrat in 2020 o crestere de 21% si au fost vandute in total 333.12 milioane de unitati si o capacitate totala de 297.39 exabiti. Cele mai vandute SSD-uri au fost cele de la Samsung cu o cota de piata de 26.1%.

Dupa Samsung urmeaza WD cu o cota de piata de 20.3%, Kioxia cu 10.9%, Kingston si SK Hynix cu 10.4%, Micron cu 5.8%, Intel cu 4.6%, Lite-On cu 3.2%.

Totusi, exista un raport si pentru capacitatea vanduta. De exemplu, Samsung a vandut cea mai mare capacitate de stocare avand aici o cota de piata de 32.8%. Cumva cele doua rapoarte sunt identice, doar cotele de piata difera in functie de capacitatea de stocare cumparate. Aveti graficele atasate.

Chiar daca s-au vandut mai multe SSD-uri decat HDD-uri, acestea din urma domina clasamentul cand vine vorba de capacitatea de stocare folosita. Ele ofera in continuare un pret mai mic per GB si sunt mult mai accesibile in capacitati mari decat SSD-urile. De aceea si media de vanzare a unui HDD a fost de 4TB.