Review OnePlus 8T – un flagship adevărat

Aș putea spune că sunt deja de-al casei: OnePlus 6 personal, OnePlus 7PRO, OnePlus Nord 5G și, acum, OnePlus 8T! Să vedem dacă reușesc să pun mâna și pe viitoarele generații! Puteți să îmi spuneți OnePlus Tester!

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Specificații

Display ecran de tip Fluid AMOLED, HDR10+, cu dimensiunea de 6,55 inci, (raport ecran/corp de ~87%), aspect 20:9, rezoluție 1080 x 2400 pixeli, densitate de 402 ppi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 5, având un refresh rate de 120Hz Chipset procesor Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+), Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) și GPU Adreno 650 Memorie RAM 8 sau 12 GB de RAM (eu l-am primit pe cel din urmă) Camera foto Principală: cvadruplă – 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS / 16 MP, f/2.2, 14mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.6″, 1.0µm / 5 MP, f/2.4, (macro) / 2 MP, f/2.4, (senzor de adâncime) Are opțiune de fotografie panoramică, HDR și DUAL-LED flash. Filmează [email protected] sau 40fps, [email protected]/60/240fps, gyro-EIS și Auto HDR. Secundară: 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06″, 1.0µm Are Auto-HDR și filmează [email protected]/60fps. Stocare 128 sau 256 GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 128 GB) Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot; Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD; GPS dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS; NFC Sistem de operare Android 11 (de la lansare) Acumulator 4500mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 65 W (oferă un ciclu de încărcare complet în ~40 minute) Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; disponibil în trei culori: Aquamarine Green, Lunar Silver și Cyberpunk 2077 Edition; mufă de încărcare USB-Type; C Always-On display

Ambalaj și accesorii

Acum chiar am ce scrie aici, pentru că nu am primit pachetul de reatail, cu telefon, husa simplă de silicon, manuale, cheița pentru SIM-tray, charger și cablu de date! Nu, de data asta am fost barosan și am primit kitul media, de m-a întrebat curierul, care știe că mai primesc produse la test, ce proiector am acolo! Bine, în afara faptului că dă bine la fotografii, pentru acest tip de articole nu este relevant dacă primesc doar telefonul, într-o pungă, sau toată tărășenie ce o vedeți voi mai jos. Mai ales că în cutie erau doar alte două huse, mai premium, ce-i drept! Dar, deh, parcă a început OnePlus să mai remarce și alți bloggeri!

Deci, mi-a plăcut prezentarea? Da, și nu mă refer acum la ditamai cutia, ci la cea de retail. Deși roșul este cumva culoarea lor oficială, cutia este destul de voluminoasă să arate premium, nu ieftin. Și, cum au făcut-o lunguiață, adică atipic pentru ce vedem pe piață, la alții, nu ai cum să nu o remarci.

La final, o remarcă despre toată tărășenia cu scoaterea chargerului din cutii, modă lansată de Apple, dar preluată pe piept de Samsung (și vor mai urma, cu siguranță, și alții). Știu, dacă telefonul nou vine cu o nouă tehnologie de încărcare rapidă sau dacă vinzi telefonul vechi, este… nasol. Dar, dacă ești ca mine, cu chargere prin birou, dormitor și unul no name în bucătărie, nu prea te influențează. Pentru majoritatea telefoanelor despre care scriu scot încărcătorul doar ca să verific că datele furnizate de producător sunt acurate, în ceea ce privește timpul de încărcare. My two pence…

Design și construcție

Discutăm despre un flagship aici, deci nu prea sunt lucruri de comentat la calitatea materialelor folosite. Avem Corninng Gorilla Glass 5 pe ambele părți, avem metal în construcția ramei, avem sticla curbată doar puțin, cât să dea bine, dar să nu fie un inconvenient.

Am un fost coleg de facultate care realizează emisiuni radio de analiză fotbalistică. Bine, el este axat pe fotbalul adevărat, ăla din Anglia, deci are ce analiza. Ei bine, la începutul acestui sezon, mi-a spus așa: Bă, tu ești fan Liverpool. Îți zic de pe acuma, să nu ai surprize pe la etapa 24: cel mai bun lucru pentru Klopp e că a păstrat același lot. Cel mai nasol lucru pentru Klopp e că a păstrat același lot! Înțelegi tu… Ei bine, cam așa și aici: cea ma bună decizie a OnePlus a fost să mențină o linie de design clasic. Cea mai rea decizie pentru ei a fost că au menținut această decizie. Încă este ok pentru OnePlus 8T, poate chiar și pentru viitorul model. Dar, dacă nu inovează ceva, orice, la acest capitol, pe termen lung vor pierde. Și asta este valabil pentru toți producătorii.

Software și performanță

Măi, nu sunt mare fan Beyoncé; mai degrabă îl ascult pe bărbată-su. Dar are fata o melodie la care tot repetă un cuvânt obsesiv:

You wake up, flawless

Post up, flawless

Ridin’ round in it, flawless

Flossin on that, flawless

This diamond, flawless

My diamond, flawless

This rock, flawless

My rock, flawless

Ei bine, ăsta a fost cuvântul care mi-a venit în minte când a trebuit să descriu telefonul pentru niște prieteni. În română flawless este tradus cu perfect. Însă, la origine, înseamnă fără defecte. Și era prea lung pentru ce voiau ei – un singur cuvânt!

Să revenim din acest mic memento la scopul articolului: telefonul se prezintă impecabil. Știți că la OnePlus Nord 5G am scris că optimizarea la nivel de software nu este ce trebuie. Ei bine, 8T este greu de depășit aici. Nu mă interesează testele sintetice (deși vi le las și pe acelea mai jos), ci felul în care un smartphone se comportă în mâna mea. Pentru a vi-l putea recomanda, trebuie ca eu să fiu convins de el. Și, știți deja, că nu prea am milă de telefoane!

Geekbench: aici și aici

3D Mark:

PC Mark:

Cât timp l-am folosit, am primit și un mic update. Nimic de comentat aici, pentru că Android 12 abia a fost lansat ca prim Developer Preview pentru utilizatorii Pixelilor Google.

Ecran și sunet

În afară de dimensiune, displayul este similar cu cel de pe Nord 5G. Lucru care poate să fie doar îmbucurător, pentru că și acela este unul calitativ. De fapt, deși nu joacă în aceeași ligă cu Samsung, OnePlus a tot folosit paneluri calitative. Cu toate acestea, parcă Sony Xperia 5 II a avut ceva mai bun. A! V-am spus că are Always-on Display?

Mi-a plăcut că telefonul a venit cu o folie de silicon deja aplicată. Și, nota bene, nu era zgâriată sau afectată de la ceilalți jurnaliști care l-au primit la review. Aș putea paria că va fi la fel și când termină turul blogurilor. 🙂

Revenind la display, este ușor de folosit și în bătaia soarelui (am prins și eu două zile afară, deh!) și este destul de mare pentru a urmări meciurile Simonei Halep pe el, când ești în home office dar tot vrei să fi la curent cu jocul numărului 2 WTA. Știu, nu mai e pe locul ăla, dar era pe când îi admiram serviciul la Australian Open.

Fiind prin ședințe, nu am urmărit meciurile cu sonor, dar, dacă tot am adus vorba de el, trebuie menționat că oferă sunet stereo, cu două difuzoare. Primul se află lângă mufa USB-C, iar al doilea sus, unde se termină displayul. Destul de clar și corect redat, doar să nu urci peste 80% la volum!

Camera foto și video

Dacă ați citit review-ul lui Nord 5G, știți cam tot ce trebuie știut și despre 8T. Senzorul de 48mp era și pe 7PRO, de altfel. Sper ca următorul OnePlus să folosească altul, că din software l-au tot îmbunătățit pe ăsta îndeajuns.

Cu toate acestea, pozele nu ies rău deloc, iar filmările sunt și ele bune.gm

Album pe Google Photos

Baterie

Cei 4500mAh îți oferă liniște peste zi. Dar, dacă cumva abuzezi de telefon și rămâi fără juice, încărcarea Fast Charge la 65 W îți oferă un ciclu de încărcare complet în 40 minute. Practic, dacă te întorci de la birou cu puțină baterie, până faci duș și te schimbi ai deja 100% din nou! Drept urmare, dacă auziți pe vreunul cum vă explică el ce mare tragedie este lipsa încărcării wireless, puteți liniștiți să îl ignorați. Până nu ajunge la maturitate tehnologia prezentată de Xiaomi, mă lipsesc de chargere QI!

Preț, puncte pro și contra

Exact modelul testat de mine este listat de Altex cu 3749,90 RON, la eMAG cu 3479,99 RON, iar la Orange cu 3557,68 RON, la liber. Bineînteles, este disponibil și în magazinul oficial, unde puteți folosi invitația de la noi, pentru a beneficia de 10 Euro reducere la accesorii.

Dacă nu cauți musai telefon pentru poze și filmări, poți liniștit să alegi OnePlus 8T.

PRO

dual-sim, compatibil 5G

Android 11 din fabrică

încărcare ultra-rapidă la 60W

autonomie bună

hardware de ultimă generație

display excelent

OxygenOS cu update rapid de la producător

senzor de amprentă integrat în display

CONTRA

lipsă mufă tip Jack

fără certificare oficială IP

adună amprentele pe el ușor

fără husă este cam ușor de scăpat