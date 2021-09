TikTok a depasit YouTube in SUA si Regatul Unit

Utilizatorii celor doua aplicatii petrec mai mult timp pe TikTok decat pe YouTube.

Conform unui studiu facut de catre firma specializata pe analize App Annie, un utilizator din SUA sau Regatul unit petrece mai mult timp pe TikTok decat pe YouTube.

In iunie, media orelor petrecute de un utilizator din SUA pe TikTok era de 24 ore, in timp ce pe YouTube de 22 de ore si 40 de minute. In Regatul Unit diferenta este si mai notabila, luna mai a anului curent oferind o diferenta de aproximativ 10 ore intre cele doua aplicatii: 25 ore pe TikTok si 15 ore pe YouTube.

De remarcat faptul ca studiul s-a realizat doar pe platforma Android si nu include China, unde TikTok se numeste Douyin. Un top la nivel global si cu toate platformele ar putea arata total diferit.

