TikTok va fi interzis in Montana

Incepand cu 1 ianuarie 2024.

Printr-o postare pe Twitter, guvernatorul statului Montana a anuntat ca incepand cu anul 2024, TikTok este ilegal in Montana. Acesta declara ca TikTok este prea strans conectat de „adversarii straini” si ca ofera datele utilizatorilor Partidului Comunist Chinez.

Aplicatia nu va mai putea fi descarcata in 2024, iar daca TikTok nu se conformeaza regulilor, ar primi o amenda de 10.000 de dolari pe zi pentru fiecare zi de insubordonare.

TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state’s Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx

— Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023