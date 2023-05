Va plac reclamele? YouTube considera ca da

Mai ales daca utilizati aplicatia YouTube pe televizoare smart.

Nu stiu altii cum sunt, dar eu urasc reclamele – mai ales cele inserate cu forta. YouTube – detinut de Google – face bani frumosi din advertising si ar vrea sa faca mai multi. Astfel, un nou set premium de reclame este pregatit pentru cei care urmaresc continutul din aplicatie pe televizor – reclame de 30 de secunde.

Inca nu a fost anuntat cand acestea vor debuta, dar vor fi vizibile in continutul YouTube Select, in locul celor doua reclame de 15 secunde.

CEO-ul Youtube, Neal Mohan, a declarat ca utilizatorii tineri nici macar nu mai stiu ce urmaresc, daca nu le este oferit pe tava:

Viewers — especially younger viewers — no longer make a distinction between the kind of content they’re watching.When they turn on the TV, they want everything they love in one place — from their favorite creators, to blockbuster movies, to football. And they can find it all on YouTube