Sony anunță Pulse Elevate – boxe de gaming wireless pentru PC

Sony începe să acorde o atenție tot mai mare gamerilor de pe PC. De ceva timp, portează mai toate titlurile exclusive de pe PlayStation, iar acum își face intrarea și pe segmentul perifericelor de PC. Și nu oricum, ci cu boxe wireless optimizate pentru gaming. Acestea poartă denumirea de Pulse Elevate, sunt compatibile cu PC, Mac, PlayStation 5 și PlayStation Portal, pot fi conectate atât prin Bluetooth, cât și prin PlayStation Link (cu dongle) și dispun de difuzoare planar magnetice. De asemenea, integrează și sub-woofere, au microfon cu noise reduction și pot funcționa fără alimentare pe o perioadă îndelungată, având acumulatori integrați și standuri de încărcare incluse în pachet.

Fiind proiectate pentru gaming, boxele au latențe foarte mici, mulțumită PlayStation Link și suportă audio 3D prin tehnologia Tempest 3D AudioTech. Alte detalii nu au fost încă dezvăluite, nici măcar prețul, însă Sony promite să le introducă pe piață anul viitor.

Via Techspot