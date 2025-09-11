Tot ce trebuie să știți despre cum a blocat tehnologia transferuri de fotbaliști

Lumea transferurilor de fotbal la nivel înalt este o afacere de miliarde de euro, în care fiecare secundă contează, mai ales în agitația din Deadline Day (ultima zi de mercato).

Vara lui 2025 a demonstrat că piața transferurilor continuă să crească exploziv, cu recorduri sparte, mai ales în Premier League. Liverpool a realizat cea mai scumpă achiziție din istoria campionatului englez, plătind 145 de milioane de euro pentru atacantul suedez Alexander Isak.

Totuși, în ciuda sumelor uriașe și a tehnologiei avansate, problemele vechi, legate de documentație și timp, au continuat să apară. Cel mai recent caz este cel al lui Marc Guehi, al cărui transfer la Liverpool a eșuat în ultimul moment, chiar dacă cele două cluburi ajunseseră la un acord, deoarece Crystal Palace nu a reușit să-i găsească la timp un înlocuitor. Acest eșec recent se alătură unei lungi liste de tranzacții ratate în ultimele secunde.

Iată o privire cronologică asupra celor mai notabile transferuri care au fost blocate de tehnologie sau de erori administrative, din cauza unor simple defecțiuni tehnice sau administrative: un fax care nu funcționează, un email trimis prea târziu sau o eroare stupidă de server.

Rivaldo la Bolton Wanderers (2003)

În 2003, după ce a părăsit AC Milan, legendarul brazilian Rivaldo, câștigător al Balonului de Aur, al Champions League, a Supercupei Europei, a Cupei Confederațiilor, Copei America și a Cupei Mondiale, a a fost la un pas de a se alătura echipei engleze Bolton Wanderers.

Se pare că antrenorul Sam Allardyce a făcut o ofertă concretă, iar discuțiile au avansat. Cu toate acestea, din cauza unor probleme legate de comunicațiile cu agentul jucătorului și de diferențele financiare, transferul nu s-a concretizat. Deși nu a fost neapărat un eșec de ultimă oră, a arătat cum o simplă ruptură în lanțul de comunicare poate bloca o tranzacție majoră.

Totul se întâmpla în anul în care Bolton terminase pe locul 8 în clasamentul Premier League, cu fix opt poziții peste Manchester City, cea de dinainte de epoca șeicilor.

Fabio Coentrão la Manchester United (2013)

În ultima zi a verii lui 2013, Manchester United încerca să-l transfere pe fundașul stânga portughez Fábio Coentrão de la Real Madrid.

Toate detaliile financiare fuseseră stabilite, iar cele două cluburi se puseseră de acord asupra împrumutului. Din păcate, transferul a eșuat pur și simplu din cauza lipsei de timp. Deși actele fuseseră pregătite, Real Madrid nu a reușit să găsească un înlocuitor pentru Coentrão și a amânat trimiterea documentelor finale. Când în cele din urmă au fost transmise, a fost prea târziu pentru ca Manchester United să le încarce în sistemul FIFA Transfer Matching System (TMS) înainte de ora limită. Ca urmare, Coentrão a rămas la Real Madrid.

Tiago Ilori la Girondins Bordeaux (2014)

Situația lui Tiago Ilori, un fundaș central de la Liverpool, a fost un alt exemplu clasic de eșec cauzat de probleme administrative și tehnologice.

În vara lui 2014, Liverpool a ajuns la o înțelegere cu Girondins Bordeaux pentru un împrumut. Din păcate, documentele necesare, inclusiv un cod EID (Transfer Matching System), au fost trimise cu câteva minute întârziere față de termenul limită. Din cauza acestei mici întârzieri, FIFA a blocat transferul, iar Ilori a fost nevoit să rămână la Liverpool.

David de Gea și „Faxul Blestemat” (2015)

Cazul David de Gea este, de departe, cel mai faimos eșec tehnologic din istoria recentă a transferurilor, devenind sinonim cu incompetența de Deadline Day.

În vara anului 2015, portarul spaniol al lui Manchester United trebuia să se transfere la Real Madrid într-o tranzacție complexă, care îl includea și pe Keylor Navas pe ruta inversă. Totul părea rezolvat: cluburile ajunseseră la o înțelegere, iar jucătorii erau gata de zbor.

Totuși, documentația necesară, inclusiv contractul semnat și actele de înregistrare, a fost trimisă mult prea târziu. Conform relatărilor, deși Manchester United a trimis documentele prin email către Real Madrid chiar înainte de miezul nopții, faxul final care trebuia să ajungă la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal din Spania (LPF) a fost primit cu… un minut întârziere, după expirarea termenului limită de la miezul nopții. Indiferent de vinovat, eșecul de a transmite documentul la timp, a anulat transferul de 29 de milioane de euro și șansa lui De Gea de a juca la rivala de o viață a clubului la care s-a lansat.

Adrien Silva și cele 14 Secunde Fatale (2017)

Transferul lui Adrien Silva de la Sporting CP la campioana en-titre Leicester City în 2017 a oferit un alt exemplu dureros al rigorii tehnologice.

Tranzacția de 22 de milioane de lire sterline a eșuat din cauza unei erori incredibil de mici: documentele finale au fost încărcate pe platforma FIFA Transfer Matching System (TMS) la 14 secunde după închiderea oficială a ferestrei de transferuri din Anglia. Deși Leicester a făcut un apel la FIFA, susținând că întârzierea era una nesemnificativă, regulamentul a fost de neclintit. Consecința a fost tragică: Silva a trebuit să aștepte șase luni pentru a fi în sfârșit înregistrat, ratând șansa de a juca pentru vulpi în Liga Campionilor.

În loc de concluzie

Aceste cazuri scot în evidență ironia sistemului modern: tranzacții în valoare de sute de milioane de euro atârnă de fragilitatea tehnologiei, unde chiar și o eroare de tastare a orei sau o conexiune lentă la internet în momentul încărcării poate avea consecințe sportive și financiare uriașe.

Mai mult, se pare că nu contează cât de celebru este clubul sau jucătorul, pentru că năpasta lovește peste tot.

PS: Ar mai fi de menționat două transferuri care nu au fost ratate din cauza tehnologiei, dar au de-a face cu asta. Primul este cel al lui Zinedine Zidane la Blackburn Rovers (1995), când Jack Walker, proprietarul clubului, a refuzat, spunând faimoasa replică: „De ce ai vrea să-l iei pe Zidane când noi îl avem pe Tim Sherwood?”. Presa l-a menționat ani buni după aceea cu acest citat, mai ales că Zizou a ajuns deținătorul unor titluri prin Italia și Spania, Ligi ale Campionilor, precum și titluri europene și mondiale. 🙂

Al doilea ar fi cel al lui Peter Odemwingie la Queens Park Rangers (2013), care s-a postat pe Twitter o fotografie în care își anunța venirea la QPR, fiind la poarta clubului londonez. Între timp, cele două cluburi încă negociau, iar tranzacția a picat din cauza neînțelegerilor financiare. Odemwingie a rămas blocat, literalmente, la poarta stadionului.