Apple anunță lansarea iOS 26 săptămâna viitoare

Apple a confirmat că iOS 26 va fi disponibil pentru descărcare începând de săptămâna viitoare, după prezentarea oficială din cadrul evenimentului din 9 septembrie 2025.

Noua versiune aduce o interfață actualizată, inspirată din designul visionOS, cu efecte translucide și elemente vizuale mai fluide.

Printre principalele noutăți se află integrarea Apple Intelligence, care introduce funcții AI precum traducerea în timp real în aplicațiile Mesaje, FaceTime și apeluri vocale, inițial pentru nouă limbi. De asemenea, iOS 26 include funcția Visual Intelligence, ce permite recunoașterea și rezumarea conținutului afișat pe ecran, precum și adăugarea rapidă a evenimentelor în calendar.

Actualizarea va fi disponibilă pentru toate dispozitivele compatibile, inclusiv seria iPhone 17, lansată în același eveniment.

