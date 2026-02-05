Tot ce trebuie să știți despre: cât este de sigur să ții laptopul conectat la priză permanent

Mulți utilizatori își lasă laptopul conectat la priză permanent, crezând că astfel protejează bateria sau obțin performanță maximă.

Dar este această practică sigură? Răspunsul depinde de tehnologia bateriei și de modul în care laptopul gestionează încărcarea.

Laptopurile actuale folosesc baterii litiu-ion, proiectate să oprească încărcarea la 100% pentru a preveni supraîncărcarea. Atunci când laptopul rămâne conectat, bateria nu continuă să se încarce, ci trece pe alimentare directă din priză.

Riscurile menținerii conectării permanente

Principalul risc este căldura excesivă. Temperaturile ridicate sunt factorul care degradează cel mai mult bateria în timp. Dacă laptopul se încălzește mult în timpul utilizării, menținerea conectării poate accelera uzura. În plus, există îmbătrânirea naturală: chiar și fără supraîncărcare, bateriile își pierd treptat capacitatea.

Cum prelungești viața bateriei

Pentru a proteja bateria, evită expunerea la căldură excesivă și folosește laptopul pe suprafețe care permit ventilația. Dacă nu ai nevoie de mobilitate, poți ține laptopul conectat, dar verifică periodic temperatura. Unele laptopuri oferă setări pentru limitarea încărcării la 80-90%, ceea ce reduce stresul asupra bateriei. Dacă dispozitivul permite, scoate bateria atunci când îl folosești doar la birou.

Concluzie

Este sigur să ții laptopul conectat la priză, dar căldura este inamicul principal. Pentru o durată de viață mai mare, menține temperatura scăzută și folosește funcțiile de protecție oferite de producător.