NVIDIA acuză din nou Microsoft de instabilitățile și problemele de performanță din jocuri pe Windows 11

Foarte mulți de utilizatori de plăci grafice de la NVIDIA au luat cu asalt în ultimele săptămâni forumul oficial GeForce și au raportat probleme majore: artefacte grafice, degradarea performanței, blocaje și instabilități. Inițial, se credea că anomaliile sunt cauzate de o nouă versiune de driver, însă NVIDIA a descoperit că o actualizare din Windows 11 se face vinovată de toate aceste probleme. Mai exact, este vorba despre patch-ul KB074105, introdus la scurt timp după pachetul de actualizări aferent lunii ianuarie. Cele mai des semnalate probleme sunt cele legate de performanță: indiferent de hardware, unele jocuri au blocaje și scăderi neobișnuite de framerate, uneori chiar și până la 10 – 20 de cadre pe secundă, iar singura rezolvare este dezinstalarea actualizării cu probleme.

NVIDIA și Microsoft nu sunt la primul incident de acest fel. În urmă cu câteva luni, o actualizare de Windows 11 a dus la reducerea drastică a performanței în jocuri, iar NVIDIA a trebuit să introducă de urgență un hotfix. Cel mai probabil, de data aceasta, NVIDIA nu va mai lansa un hotfix, iar rezolvarea oficială, menționată pe forumul GeForce, rămâne ștergerea patch-ului de Windows.

Via Tweaktown