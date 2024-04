Tot ce trebuie să știți despre: ochelarii de protecție pentru calculator de la Gunnar România

Dacă tot am lansat sondajul despre ochelarii de protecție de calculator (aici), haideți să vă dăm mai multe detalii despre aceste produse.

V-am zis atunci că am primit o pereche de ochelari de protecție de la Gunnar, pe care îi folosesc de atunci în mod constant, fie că lucrez, scriu articole pentru blog (chiar și acum îi am pe nas 😛 ) sau mai urmăresc serialele preferate pe platformele de streaming media unde mai am cont. De fapt, am primit fiecare dintre noi câte o pereche, pe care le-am folosit înainte de a vă scrie despre aceste produse. Iată modelele primite de noi și câteva impresii despre ele:

Cristian Răducă: Ochelari Protectie Calculator Gunnar MENDOCINO Midnight Blue. I-am ales pentru că sunt ușori și cu ramă subțire, iar eu nu port deloc ochelari, în afara celor de soare, prin urmare am căutat ceva comod. De când îi port nu mai simt ochii atât de obosiți și nici nu mă ustură defel. Anterior aveam probleme cu așa ceva și, în plus, adormeam extrem de greu.

Darius Jula: Ochelari Gaming Gunnar Call of Duty Tactical Edition – nu sunt eu vreun mare gamer, de fapt nu sunt gamer deloc. Dar mi s-au parut interesanti. I-am purtat deja cateva zile si desi eu am o mica dioptrie (0.5/0.25) parca vad mai bine cu ei decat cu ochelarii de calculator facuti la oftalmolog. Lumina galbena care apare prin ei e odihnitoare si relaxanta. Parca iti da asa un aer de vacanta. 🙂 Dar nu despre asta e vorba, ideea e ca vad bine cu ei, ochii nu imi obosesc, calitatea produsului e buna si la final de zi nu ma doare capul de la stat 8h+ in fata monitorului.

Alex Voinica: Ochelari Protectie Calculator Gunnar INTERCEPT ONYX Amber. Cel mai simplu test realizabil este o zi de purtare versus o zi fara. I-am purtat doua zile la rand pentru lucru. Prima ora a fost mai dificila pana m-am obisnuit cu imaginea usor ingalbenita si cu un mic zoom, apoi am si uitat ca ii port. La finalul celor 4 zile: 2 in care i-am purtat si 2 in care nu i-am purtat am observat o oarecare diferenta la capitolul oboseala. E o protectie pe termen lung si posibil sa reduca din aparitia anumitor probleme de vedere odata cu inaintarea in varsta si a starii de oboseala sau a durerilor de cap. Ii recomand mai ales daca aveti monitoare de generatie mai veche acasa sau la birou. Constructia e de calitate si au un design placut.

Gabriel Gheorghe: Ochelari Gaming Gunnar RAZER RPG – sunt fan Razer, e normala alegerea. Constructia lor este foarte buna. Sunt destul de flexibili si sunt confortabili. Lentilele au o tenta galbena si imaginea pe care o percep este mai mare. Asta mi-au spus si alti trei colegi de la birou care au fost curiosi de ochelari. Mi-am facut si un control acum 2 saptamani si sunt in regula cu vederea, deci eu nu am nimic. Si cu toate astea simt ca ametesc atunci cand ii port si au confirmat si alti colegi problema asta. Nu stiu, poate nu sunt eu obisnuit cu ochelari sau pur si simplu au acestia sticlele defecte. Ideea este ca mie imi plac si o sa le schimb lentilele si o sa-i fac de soare. Sunt foarte misto ca design si imi place constructia lor.

Răzvan Balica: Ochelari Protectie Calculator Oakland Onyx Amber. La fel ca și Cristi, am mult de lucru la laptop, așa că am apreciat filtrul de lumină albastră și calitatea construcției.

Gunnar este inventatorul și liderul mondial între producătorii de ochelari de protecție calculator. Tehnologia lor este patentată în SUA (US Patented Lens #9417460) și este recomandată de medici pentru protejarea vederii. Ca să nu mă lungesc eu, vă las un material video despre asta:

Beneficiile aduse de purtarea ochelarilor GUNNAR în fața unui ecran digital sunt multiple:

Blochează lumina albastră : Lumina albastră interferă cu tiparele sănătoase de somn, inhibând secreția de melatonină, cea care îi „spune” corpului când să doarmă și când să se trezească. Blocând lumina albastră, ochelarii Gunnar previn insomniile, în special atunci când sunt purtați seara. În plus, lumina albastră poate deteriora retina și accelera degenerescența maculară legată de vârstă, ducând la orbire, conform unui studiu publicat de Universitatea din Toledo. Problemele generate de lumina albastră sunt recunoscute chiar de producătorii de smartphone-uri prin apariția funcției „blue light”.

: Lumina albastră interferă cu tiparele sănătoase de somn, inhibând secreția de melatonină, cea care îi „spune” corpului când să doarmă și când să se trezească. Blocând lumina albastră, ochelarii Gunnar previn insomniile, în special atunci când sunt purtați seara. În plus, lumina albastră poate deteriora retina și accelera degenerescența maculară legată de vârstă, ducând la orbire, conform unui studiu publicat de Universitatea din Toledo. Problemele generate de lumina albastră sunt recunoscute chiar de producătorii de smartphone-uri prin apariția funcției „blue light”. Ameliorează oboseala oculară : Lentilele sunt optimizate pentru vederea de aproape, minimizând oboseala mușchiului ocular cauzată de solicitarea continuă și nenaturală a acestuia pe perioade lungi de timp. Ochiul uman este făcut să alterneze perioadele de focalizare la distanță cu cele de focalizare aproape.

: Lentilele sunt optimizate pentru vederea de aproape, minimizând oboseala mușchiului ocular cauzată de solicitarea continuă și nenaturală a acestuia pe perioade lungi de timp. Ochiul uman este făcut să alterneze perioadele de focalizare la distanță cu cele de focalizare aproape. Previne uscarea ochilor : Prin forma anatomică a ochelarilor ce creează o barieră în calea curentilor de aer ce sporesc uscarea ochilor.

: Prin forma anatomică a ochelarilor ce creează o barieră în calea curentilor de aer ce sporesc uscarea ochilor. Sporește contrastul: Nuanțele lentilelor filtrează lumina, sporind contrastul imaginilor percepute și regland spectrul cromatic pentru o mai mare eficiență vizuală.

Sunt două mari categorii de produse: cele care sunt dedicate celor care nu poartă ochelari de vedere și cele care sunt pentru cei care poartă deja ochelari de vedere. Ochelarii din primele două categorii sunt pentru COMPUTER sau GAMING și sunt optimizați pentru a proteja vederea la distanță și de aproape, în fața ecranelor digitale: monitor, laptop, tabletă, mobil etc. Aceștia au un mic „zoom” de +0,2 pentru a proteja mușchiul ocular forțat să focalizeze aproape, la distanță mică, pe perioade îndelungate.

Diferența dintre cele dedicate protecției la computer și celor de protecție pentru gaming este dată de brațele ochelarilor: cei din categoria de gaming sunt mai subțiri și mai rotunjite, preluând forma capului pentru a nu deranja când sunt purtate căștile deasupra. În rest, sunt identici cu cei de computer.

Ochelarii din categoria NATURAL se adresează celor care doresc să-și protejeze vederea eficient împotriva luminii albastre fără efectul de mărire.

Ochelarii din categoria COPII sunt utili părinților care vor să protejeze ochii în dezvoltare ai copiilor de efectele nocive ale ecranelor digitale și sunt împărțiți pe categorii de vârstă: 4-8 ani; 8-12 ani și +12 ani.

Ochelarii din categoria SOARE blochează 100% din razele UV și sunt optimizați pentru a privi afară ecranele digitale la lumina naturală.

Ochelarii din categoria CLEAR blochează până la 35% din lumina albastră și se adresează celor care lucrează cu TRUE COLOR.

Categoriile care se adresează celor care poartă ochelari de vedere sunt cei cu PRESCRIERE (sunt ochelarii de vedere care se fac doar în baza prescripției medicale) și DIOPTRII + (sunt ochelarii cu dioptrii predefinite care încep de la +1.00, +1.50, +2.00, +2.50 și +3.00).

Pentru că vrem să venim în ajutorul celor care au nevoie de asemenea produse, vom oferi două perechi de ochelari de protecție, din partea Gunnar România:

Sunt printre cele mai căutate modele din acest an și le vom acorda cititorilor care au cel puțin 10 (Z-E-C-E, cum ar zice un fost primar și actual candidat din Timișoara) comentarii pe blog și ne vor detalia motivele pentru care au nevoie de aceste produse. Ulterior, prin vot intern, noi, redactorii, vom alege cei doi norocoși!

Pentru cei care nu vor câștiga dar au nevoie de astfel de ochelari, vă punem la dispoziție un cod de reducere (arenaIT) care vă oferă un discount de 15% pe site-ul Gunnar România, pentru orice achiziție. Codul nu poate fi cumulat cu o altă promoție activă.