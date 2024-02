Trei functii Galaxy AI care ma ajuta aproape zilnic

Functiile AI au devenit deja o moda, insa multe dintre ele existau si inainte ca acest fenomen sa prinda contur. Totusi, multe functii au fost slefuite si functioneaza mult mai bine. Samsung a introdus pe seria Galaxy S24 o multime de functii AI care sa ajute utilizatorul in diferite scenarii. Am si eu un S24 Plus si vreau sa va prezint trei functii care mie imi plac, le consider utile si chiar le folosesc in viata de zi cu zi.

Ca sa va ofer putin context, de prin 2018 am inceput sa calatoresc prin Europa. Atunci am avut prima iesire din tara in Budapesta la un eveniment LG. De atunci s-a aprins ceva in mine si am decis sa calatoresc cat de mult pot. Astazi pot spune ca am vizitat jumatate din Europa si sper ca in urmatorii 5 ani sa termin de explorat toate tarile ramase. Vedem daca reusesc.

Imi place sa calatoresc mult cu masina chiar daca poate parea obositor. Evident ca voi lua avionul pentru distantele foarte mari, dar sunt trasee pe care vreau neaparat sa le fac cu masina, cum ar fi traversarea acestui pod. Vreau neaparat sa ajung in partea asta a Europei.

Oriunde ma duc am cu mine doua lucruri importante: telefonul pentru poze si nevasta care imi zice sa fac dreapta dupa ce am trecut de iesirea de pe autostrada. Despre nevasta nu discutam, ea tot timpul are dreptate. Dar vreau sa va povestesc despre telefon si poze.

Aici apare si prima functia Galaxy AI utila de care eu am nevoie. Se numeste Photo Assist si ma ajuta sa obtin fotografii mai bune si imi repara anumite greseli sau imperfectiuni. Alex a scris un articol foarte misto zilele trecute AICI si partial sunt de acord cu el. Mie imi plac pozele reusite si ma chinui sa obtin cadre bune, aproape perfecte. Imi place sa am o incadrare buna, un colorit bun, un peisaj curat daca se poate si atunci anumite functii AI ma pot ajuta.

Photo Assist te ajuta sa corectezi ulterior poza daca nu ai reusit o incadrare buna, insa cel mai misto aspect este ca poti elimina anumite obiecte deranjante. Va las un exemplu mai jos.

Acel cablu mi-a distrus poza si la vremea respectiva (2019) nu stiam cum sa-l elimin. Am incercat cu Snapseed dar nu am reusit, a iesit ceva urat rau de tot. Dar uite rezultatul cu AI-ul de la Samsung.

Mult mai frumos asa. Si repet, asta este o functie tare misto care te ajuta sa iti repari pozele. Poate vrei sa elimini o persoana, un obiect care nu trebuie sa apara in cadru. Poti face asta usor. Va las si screenshot-uri sa vedeti cum arata functiile.

O alta functie misto pe care nevasta-mea o adora este Circle to Search. Jumatatea mea mai buna este pasionata de plante si cand mergem prin Grecia ma nenoroceste. Plecam de acolo cu o sacosa plina de plante adunate de pe jos sau de prin te miri ce locuri si le planteaza acasa in ghivechi sau la curte la tara. E pasiunea ei, nu ma bag. E mai bine sa aiba o pasiune decat sa fiu eu pasiunea.

Dar functia asta o ajuta pe ea sa-si descopere plante noi. Tot ce trebuie sa faca este sa incercuiasca un obiect dintr-o poza sau chiar de pe un site si primeste imediat raspuns. Este ceva super simplu si util atunci cand nu ai habar de ce obiect se afla in fata ta sau intr-o poza.

Functia asta este misto pentru ca functioneaza peste tot. Fie ca esti pe Facebook, Instagram sau pe un site, doar incercuiesti obiectul care te intereseaza si primesti rezultatul dorit. Super simplu si functioneaza tot timpul.

Ultima functie care mie mi se pare utila si ma ajuta este Interpreter. Mi-as fi dorit sa aflu de ea mai de mult. Cand am fost in Varsovia cu greu m-am inteles cu oamenii de acolo pentru ca majoritatea nu stiau nici macar engleza de balta.

Aplicatia asta te ajuta sa vorbesti pe limba tuturor. Practic tu vorbesti in engleza si aplicatia iti traduce automat intr-o limba selectata de tine si poti alege tonul folosit si viteza cu care sa traduca. Persoana cu care ai dialog iti va raspunde in limba ei si aplicatia va traduce in limba engleza.

Desi nu are limba romana momentan, eu ma inteleg cu engleza si ma ajuta sa am dialog cu polonezii. De asemenea, cand mergem la sanius in Austria, oamenii aia refuza sa vorbeasca engleza. Aproape ca am invatat eu germana. Este foarte utila in astfel de cazuri, mai ales cand trebuie sa ceri informatii vitale.

Acestea sunt trei functii AI utile si care ma ajuta in viata de zi cu zi. Functioneaza bine si o sa descoper si altele pe parcurs. Pana atunci ma bucur de telefon. Alex o sa revina cu un review cat de curand, poate este deja postat cand eu termin de scris articolul asta.

Samsung Galaxy S24+ il gasiti AICI la pret bun.