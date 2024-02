Serviciul de suport clienți de la Altex pare făcut mai mult să te încurce

Imediat după Black Friday 2023, pe la noi prin redacție am avut tot felul de pățanii cu cei de la Altex. 🙂

Inițial, nu i-au onorat o comandă lui Alex, apoi au vrut să o livreze, apoi am pățit eu ceva similar și nu mi-au livrat aspiratorul, deși banii i-au laut și comanda apărea aprobată. A fost nevoie ca eu să sun la magazinul fizic de unde am comandat produsul ca să aflu că acesta nu este pe stoc și că a fost o eroare de sistem și de o reclamație la ANPC (care au zis că e Black Friday și oamenii mai greșesc), pentru ca tot subiectul să se închidă.

Bine, am acceptat să renunț la reclamație, mai ales că, la două zile după al doilea episod cu ei, aspiratorul (fix același model, culoare și magazin!) a revenit resigilat pe stoc, la un preț cu 50 lei mai mare și l-am comandat. Doar că nu am mai scris nimic pe blog, ca să nu pară că am ceva cu Altex. Deși Altex pare să aibă ceva cu mine, sau cu clienții, în general…

După două luni de funcționare, aspiratorul meu a început să dea semne de oboseală și se plimba prin cameră, fără a aspira efectiv praful… Am verificat eu să aibă toate corect – recipientul pentru praf, periile să nu fie blocate, senzorii curați etc. Ei bine, în afara unei cleme rupte cu care a venit așa, deși nu a fost marcat că ar fi avut probleme, pe site, nimic nu părea să fie nelalocul lui!

Așa că am făcut ce ar face orice om citav (ăsta e un regionalism de prin Banat/Ardeal și înseamnă normal) și am deschis un tichet la ei pe site. Am primit și mail de la ei că au deschis tichet, apoi, a doua zi, am primit un alt mesaj cu pașii de urmat.

Din comoditate, am ales să trimită curier dupa aspirator și să nu îl duc eu la un magazin fizic, deși, privind în urmă ( dar nu cu mânie, cum zice filmul 😛 ), ar fi fost mai simplu! Asta pentru că a fost nevoie de patru mesaje pe e-mail ca procesul să fie încheiat, sau aproape încheiat, pentru că, la ora la care vă scriu, nu a ajuns curierul la mine…

În primul mesaj mi-au dat indicațiile, în al doilea la fel, în al treilea au realizat că le trebuie niște informații suplimentare, completate într-un tabel, nu ca text liber!!!, iar în ultimul au confirmat că e ok… Unde mai pui că în primul mesaj cereau factura, care este la ei pe site, nici nu am primit-o fizic, dar au cerut să o punb și în pachetul pe care îl va ridica curierul, printată! Sau că le-am dat informațiile cerute de ei chiar din primul mesaj!!!

Concluzia e cea din titlu, nu am alta. Poate au același implementator de soft ca și statul român, care face o aplicație pentru facturi care nu funcționează a doua zi! Sau, poate Altex angajează oameni obișnuiți cu birocrația de la stat, eventual pensionarii retrași la 40-45 de ani, și de aceea patronul lor e posibil candidat la Primăria Capitalei din partea PSD. 🙂

Pe de altă parte, abia aștept să văd răspunsurile voastre, pe când va lansa Darius sondajul lui despre cât de mulțumiți suntem de furnizorii noștri și ajunge la rând Altex. Apropo de sondaj, că tot e în temă acestui articol, să nu uitați să votați la cel de săptămâna asta – preferați să vă cumparați electrocasnicele online sau din magazin?