Trimestrul Q4 2022 nu va fi unul grozav pentru Apple

Protestele de la fabrica Foxconn din China, Zhengzhou, care s-au extins treptat si in alte zone datorita carantinelor agresive vor limita productia de iPhone 14 Pro si 14 Pro Max.

Initial Apple planuia sa livreze 85-90 miliaone de telefoane iPhone 14 Pro si Pro Max, dar analistii considera ca problemele din Zhengzhou vor scadea productia cu 15-20 milioane de unitati si ca va fi dificil pentru a cumpara unul dintre cele doua modele in perioada sarbatorilor si in viitorul apropiat.

Atat in randul fanilor Apple cat si in randul redactorilor tech a existat de aceasta data o aliniere: modelul clasic iPhone 14 si iPhone 14 Plus nu isi au sensul, iar acest lucru s-a observat in vanzarile foarte slabe. Cerearea din gama 14 este pentru modelele de top, care momentan vor fi mai greu de achizitionat.

The total iPhone 14 Pro and 14 Pro Max shipments in 4Q22 will be 15–20 million units less than expected. Significant downside risks to Apple & iPhone supply chain due to Zhengzhou iPhone plant labor protestshttps://t.co/tUkKE9TGVG

