Colaborarea dintre Bullitt și MediaTek promite primul smartphone din lume cu comunicașie satelit-la-mobil

Bullitt Group, o companie britanic─â de smartphone-uri, a ├«ncheiat un parteneriat cu MediaTek, pentru a lansa primul smartphone din lume care folose╚Öte tehnologia de mesagerie bidirec╚Ťional─â prin satelit.

Telefonul ╚Öi serviciul prin satelit OTT vor fi disponibile pe pia╚Ťa comercial─â ├«n primul trimestru al anului 2023 ╚Öi vor ├«ncorpora o func╚Ťie gratuit─â de SOS prin satelit.

Pe parcursul ultimelor 18 luni, cele dou─â companii au lucrat ├«mpreun─â pentru a definitiva genera╚Ťia de smartphone 5G care permit comunica╚Ťii direct prin satelit. Telefonul folose╚Öte chipsetul MediaTek 3GPP NTN (Non-Terrestrial Network), iar software-ul proprietar ╚Öi componentele de servicii au fost, de asemenea, dezvoltate ├«n paralel pentru a furniza serviciul de mesagerie prin satelit OTT.

Nu este vorba despre o conexiune permanent─â prin satelit, din motive care ╚Ťin de eficien╚Ťa bateriei ╚Öi a costurilor. Acest tip de conexiune este folosit─â exclusiv c├ónd nu este disponibil─â nicio conexiune celular─â sau Wi-Fi. Timpul de conectare ini╚Ťial─â la satelit ╚Öi de trimitere a unui mesaj este de aproximativ 10 secunde.

Bullitt proiecteaz─â ╚Öi produce telefoane mobile sub licen╚Ťe Cat (Caterpillar Inc) ╚Öi Motorola. De-a lungul a 13 ani am dezvoltat o ├«n╚Ťelegere profund─â a clien╚Ťilor no╚Ötri care, datorit─â naturii stilului de via╚Ť─â sau a muncii lor, se g─âsesc adesea ├«n aer liber ╚Öi frecvent ├«n zone cu acoperire celular─â slab─â. La nivel global, utilizatorii de telefoane mobile pierd semnalul pentru zeci de miliarde de ore ├«n fiecare an. Numai americanii pierd acoperirea celular─â pentru peste 22 de miliarde de ore anual**. Pierderea semnalului este ceva ce am experimentat cu to╚Ťii la un moment dat. ├Än func╚Ťie de situa╚Ťie, asta poate ├«nsemna nepl─âceri, frustrare, anxietate, pierderea productivit─â╚Ťii sau chiar pierderea vie╚Ťii.

╚śtim de mult timp c─â r─âspunsul a fost satelitul, dar o integrare ÔÇ×invizibil─âÔÇŁ ╚Öi perfect─â ├«ntr-un smartphone creeaz─â provoc─âri tehnice enorme. MediaTek ╚Öi Bullitt ├«mp─ârt─â╚Öesc un spirit de pionierat ╚Öi o istorie de inova╚Ťie, a╚Öa c─â acum, la aproape doi ani de la ├«nceputul rela╚Ťiei noastre, suntem ├«mpreun─â ├«n fruntea unei noi ere ├«n telecomunica╚Ťii ╚Öi a celui mai rapid ╚Öi simplu mod pentru partenerii no╚Ötri de a oferi experien╚Ťe f─âr─â griji clien╚Ťilor lor. (Richard Wharton, co-fondator al Bullitt Group) Aceast─â rela╚Ťie continu─â istoria noastr─â ├«ndelungat─â de inova╚Ťie ╚Öi leadership ├«n formularea standardului 3GPP NTN, care combin─â conectivitatea celular─â ╚Öi prin satelit ├«n acela╚Öi dispozitiv. Pe l├óng─â cea mai recent─â tehnologie mobil─â ╚Öi cele mai sofisticate ╚Öi performante caracteristici de conectivitate celular─â la care am lucrat, efortul 3GPP NTN pledeaz─â pentru accesul produc─âtorilor de dispozitive la conectivitate prin satelit. Suntem foarte m├óndri c─â am creat tehnologia de mesagerie prin satelit bidirec╚Ťional─â utilizat─â ├«n acest prim telefon disponibil pe pia╚Ťa comercial─â ╚Öi c─â suntem pionieri ├«n crearea ecosistemului bazat pe standardele 3GPP NTN pentru comunica╚Ťiile prin satelit. (JC Hsu, Corporate Vice President ╚Öi General Manager al Wireless Communications Business Unit la MediaTek)

Cred c─â este o ini╚Ťiativ─â interesant─â, dar care nu are aplicare ├«n via╚Ťa de zi cu zi. Cel pu╚Ťin nu ├«nc─â. Dar ar fi interesant s─â po╚Ťi comunica ne├«ntrerupt ╚Öi prin zonele de autostrad─â unde nu ai semnal GSM, pentru c─â am dat ╚Öi de asemenea zone prin Rom├ónia. Doamne-ajut─â c─â nu avem prea mul╚Ťi km de autostrad─â…