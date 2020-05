Trump, Apple si Intel vor o fabrica noua de procesoare in SUA

Administratia Trump este in discutie cu cel mai mare producator de procesoare, Intel, pentru a construi o fabrica in SUA.

The Wall Street Journal spune ca in urma unor discutii intre administratie si producatori, Intel in cazul de fata, o noua fabrica va lua nastere pe terioriul SUA, care va putea produce procesoare „in siguranta”.

Nu ar trebui sa luam in serios aceste spuse deoarece Trump are prostul obicei de a exagera si uneori chiar de a minti in legatura cu planurile sale. Asa cum este si cu fabrica Apple din Texas. Totusi, Intel confirma faptul ca este vorba de ceva serios.

De asemenea, TSMC este in discutii cu Apple si agentia guvernamentala pentru a construi o fabrica in SUA, iar Intel este dornica sa partice la acest plan. Citez: We’re very serious about this – Vice Presedintele Intel Greg Slater.

Planul suna bine pana acum, Intel si Apple sunt in joc alaturi de TSMC, iar daca lucrurile merg bine poate vom vedea in urmatorii ani procesoare Made in USA. Totusi, o fabrica nu se ridica peste noapte si este posibil ca acest proces sa dureze chiar si 10 ani.