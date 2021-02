Review Razer Huntsman V2 Analog – tastatura ce poate fi configurata pe post de controller si joystick

La inceputul lunii februarie s-a lansat aceasta minunata tastatura, un model deja popular de la Razer dar cu funtii noi. V-am spus de atunci ca este o tastatura inovatoare, ceva ce nu s-a mai facut pana acum. La acel moment eu aveam deja tastatura, iar acel articol a fost scris…de pe ea. Iata ca acum o sa incerc sa v-o prezint.

Despre tastatura in sine nu mai vreau sa va vorbesc. Huntsman V2 Analog este de fapt un Huntsman normal la baza, deci daca va intereseaza tastatura in sine, Hunstsman, avem review la ea. Ce aduce nou V2 Analog, despre asta vreau sa vorbesc. Caci este cea mai interesanta tastatura din cate am testat pana acum.

Urasc cand trebuie sa va prezint niste caracteristici ce nu pot fi descrise tehnic. Aici este vorba de senzatie, despre cum simt eu tastatura. Este greu sa va descriu o senzatie, iar cel mai bun sfat pe care vi-l pot da este sa testati voi tastatura intr-un magazi si sa va convingeti de cele spuse de mine.

V2 Analog functioneaza in primul rand pe un port USB 3.0. Deci mare grija unde o conectati. Vine atat cu USB Type C cat si cu un port UBS 3.0 normal. Le conectati pe amandoua.

Switch-uri Razer™ Analog Optical

Durată de viață a tastelor de până la 100 de milioane de apăsări

Sistem de iluminare Razer Chroma™ RGB ce se poate personaliza alegând dintre 16,8 milioane de culori

Taste Razer Doubleshot PBT

Adaptor USB Type-C / USB Type-A

Passthrough USB 3.0

Iluminare de jur împrejur

Suport de încheieturi magnetic capitonat cu piele artificială cu efect de pluș

Rotiță digitală multifuncțională și 4 taste media

Taste complet programabile, cu posibilitatea de a înregistra comenzi macro în timpul jocului

Stocare hibridă integrată – pot fi stocate până la 5 profiluri

Tehnologie N-key roll-over cu anti-ghosting

Opțiune Gaming Mode

Cablu cu înveliș de fibră împletită

Ultrapolling de 1000Hz

Suprafață superioară din aluminiu mat

Tastatura vine echipata cu noile switch-uri Analog Optical ce combina trei componente: controlul analogic, punctele de actionare ajustabile si punctele de actionare in doi pasi.

Controlul analog: emuleaza miscarile unui joystick analogic care ofera o manevrabilitate avansata. Astfel, sunt eliminate limitarile schemei WASD cu 8 directii, utilizatorii putand sa se miste la 360 de grade. Doar in jocurile third-person, shooterele, multi-platform, jocurile de curse sau simulatoarele de vehicule (camioane, tancuri etc.) vor putea folosi aceste tip de control.

Ce inseamna asta? In traducere libera inseamna ca puteti configura tastele WASD sa se comporte ca un joystick. Switch-urile permit sa jonglati cu puterea de actionare si sa reglati cursa de actionare.

Avand switch-uri pe baza unui arc si a unui laser, punctele de actionare pot fi setate la o precizie foarte mare. Cea mai mica valoare este 1.5mm si maxim este 3.6mm. Din softul Razer puteti seta cat de mult sau cat de putin vrei sa apesi pe un buton pentru a declasa comanda.

Actionare dubla: pentru ca puteti seta actionarea cu o precizie de top, fiecare buton poate fi setat sa aiba doua functii. De exemplu: daca apesi doar 2mm se va intampla x actiune. Daca continui apasarea, deci treci de 2mm atunci tasta va incepe functia a doua. Un bun exemplu este dat chiar de Razer. Apesi 2mm, ai declansat grenada, continui apasarea si arunci grenada. Doua functii, un buton.

Pe hartie totul arata foarte bine, este interesant. In realitate este la fel de interensat. Tastatura nu se simte diferit, nu simti ca are ceva diferit fata de o alta tastatura. In schimb switch-urile sunt destul de silentioase, seamana cu cele Brown, insa in functie de setarile pe care le faci o simti diferentele.

Faptul ca ai control deplin si ca tastatura poate avea rol joystick este ceva wow. Tastele functioneaza corect, in functie de cat de tare apesi se intampla ceva. Totusi…nu tastatura este problema.

Sentimentul, senzatia ca poti folosi tastatura si in alt mod este ciudat. Trebuie sa te obisnuiesti cu ideea ca nu mai trebuie sa apesi pana la capat o tasta. In plus, atunci cand te joci FIFA de exemplu si vrei sa folosesit tastatura sau butoane WASD pe post de controller, senzatia este meeeega ciudata. Da, functioneaza, dar…parca mai bine stai cu controller-ul in mana.

Tastatura este performanta, sunt niste tehnologii interesante la mijloc insa functionalitatea ei nu depinde doar de asta. Conteaza ca tu sa te obisnuiesti cu ea, caci altfel este un Hunstman simplu.

Trebuie sa mai stiti ca tastatura are taste fabricate dintr-un plastic mai rezistent, scrisul de pe taste nu se sterge, iar aderenta este buna atunci cand ai degetele transpirate. Toate aceste modificari realizate de Razer la nivel de materiale folosite au facut ca tastaurile lor sa se simta diferit. Par mai ieftine la atingere decat acum 4-5 ani, plasticul se simte ca unul reciclat si nu mai este atat de fin la atingere. Nu spun ca este un lucru rau, dar trebuie sa stiti.

Daca merita banii voi stiti. Aveti nevoie de functiile analogice? Daca da, atunci merita. Costa 1300 lei la Altex.