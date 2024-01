TSMC a produs cipuri pe 5nm pentru Huawei fara ca nimeni sa stie

In ciuda sanctiunilor impuse de SUA, TSMC a produs un cip de 5nm pentru laptopurile Huawei. Vestea nu este oficiala ci s-a aflat ulterior dupa ce un laptop Huawei a fost dezmembrat si verificat.

Qingyun L540 este laptopul in cauza si a fost testat/desfacut de TechInsights, iar procesorul in cauza este un Kirin 9006C pe 5nm. Interesant este ca Huawei s-a laudat (cam prin decembrie cand a fost lansat acest laptop) ca procesorul pe 5nm a fost realizat de un producator din China. Surpriza, nu SMIC l-a fabricat ci TSMC a fost in spatele lui.

SMIC, un producator chinez de semiconducatori, a reusit sa produca doar pe 7nm un cip pentru Huawei Mate 60 Pro, deci nu aveau cum sa produca pe 5nm. The Register a cerut Huawei să comenteze cu privire la originea procesorului, dar momentan nu exista un raspuns.

Interesanta veste…

