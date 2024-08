Uber cumpara 100.000 de masini electrice de la chinezii BYD

Fie ca ne place sau nu, eu v-am spus ca vin chinezii tare din urma cu masini electrice. BYD este una dintre cele mai mari companii din China si chiar unul dintre cel mai mari producatori de electrice la nivel mondial. Uber tocmai a ajuns la un acord cu ei pentru a cumpara 100.000 de masini.

Cele 100.000 de masini sunt pentru Europa si America Latina. Conform celor de la Uber, se asteapta ca aceasta colaborare sa le ofere soferilor acces la vehicule electrice mai ieftine si sa reduca costul total de proprietate.

BYD are o cota buna de piata in UK si acolo sunt multe astfel de masini pe Uber. Apropo, BYD isi deschide o fabrica in Turcia in valoare de 1 miliard de dolari si a primit unda verde din partea autoritatilor chineze pentru a incepe testarea vehiculelor autonome de nivel trei pe drumurile publice.

Si cu toate ca producatorii chinezi sunt taxati suplimentar in UE, cu 17.4% fata de 100% in SUA, asta nu a oprit cu nimic realizarea tranzactiei. Probabil Comisia Europeana o sa aiba ceva de spus.

