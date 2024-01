Ubisoft are o parere foarte nepopulara: gamerii ar trebui sa accepte ideea ca nu detin jocuri video

O discutie mult mai ampla ar fi cat de in pericol de disparitie pot fi anumite jocuri, filme, seriale sau alte forme de media in viitorul apropiat.

Ubisoft, o companie detestata de multi, dar si apreciata de multi, care refuza sa ofere veteranilor un nou Splinter Cell, a amanat ani intregi Beyond Good & Evil 2, a lansat un DLC pentru AC Valhalla drept joc standalone sub Mirage si a facut din lansarea lui Skull & Bones o gluma isi modifica serviciul de subscriptie proprietar si face declaratii care le vor aduce si mai multi fani in cap.

Serviciul de subscriptie Ubisoft+ se modifica si se imparte in doua subservicii: Ubisoft+ Premium si Ubisoft+ Classics. Serviciul Ubisoft+ Premium costa 18$ si este de fapt acelasi existent si pana acum: ofera acces la toate jocurile din portofoliu si acces in ziua 1, in timp ce serviciul Classics va cuprinde jocuri mai vechi dar inca populare pentru suma de 8$ si va fi disponibil exclusiv pentru PC, in timp ce Premium este disponibil si pe Xbox si Amazon Luna.

Chiar mai mult, directorul Ubisoft pe sectorul de subscriptii spune ca gamerii ar trebui sa se obisnuiasca si sa accepte ideea ca nu detin un joc video.

They got comfortable not owning their CD collection or DVD collection. That’s a transformation that’s been a bit slower to happen [in games]. So it’s about feeling comfortable with not owning your game.

Eu unul ma mir ca serviciul pe baza de subscriptie Ubisoft inca mai functioneaza avand in vedere portofoliul limitat si stilul obositor de a repeta aceleasi mecanici in fiecare titlu nou produs. Iar preturile sunt enorme.

Chiar un exemplu recent din curtea Ubisoft demonstreaza de ce modelul nu e unul demn de urmat: serviciile pentru jocul cu masini open-world The Crew au fost oprite. Desi detii jocul nu-l mai poti juca pentru ca nu au facut un mod dedicat single-player.

Eu unul doresc sa ma bucur de un produs pe care il cumpar si peste 20 de ani, chiar daca e o treaba de 5 minute ca atat ma tine nostalgia si nu vreau sa ajung in situatia in care il am dar nu-l pot juca sau nu-l am si nu am de unde il procura.

