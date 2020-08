Ubisoft pregateste remake-ul pentru Prince of Persia

Celebrul Prince of Persia este pe care sa se intoarca. Ubisoft pregateste un remake si cel mai probabil o sa vedem anuntul oficial in septembrie in cadrul evenimentului Ubisoft Forward.

Desi Ubisoft nu a oferit nici o informatie, internetul a descoperit greseala unui retailer din America de Sud. Utilizatorii au apucat sa faca print screen-uri la site inainte ca pagina sa dispara.

Din descriere pare ca jocul va fi disponibil din luna noiembrie. Asteptam lansarea oficiala din septembrie si alte noutati din partea Ubisoft.