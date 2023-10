Opinie nepopulară: noua serie Google Pixel 8 pare superioară iPhone 15

Deși nu am scris live despre evenimentul de lansare al seriei 8 a Google Pixel, aveam în plan acest tip de articol.

Men╚Ťionez de la ├«nceput, dac─â nu este clar din titlu, c─â articolul de fa╚Ť─â este unul de opinie ╚Öi nu reprezint─â neap─ârat p─ârerea ├«ntregii redac╚Ťii. De asemenea, pentru c─â nu am avut ocazia s─â testez vreunul dintre modele live, editorialul se bazeaz─â strict pe specifica╚Ťiile software ╚Öi hardware dezv─âluite de produc─âtori ╚Öi pe review-urile din mediul online, din str─âin─âtate.

Pentru ├«nceput, dac─â tot le-am men╚Ťionat, s─â vedem cu ce specifica╚Ťii vin cele dou─â modele de baz─â:

Google Pixel 8 Apple iPhone 15 Display 6.2-inch LTPS OLED Actua Display 6.1-inch Super Retina XDR OLED Display rezolu╚Ťie de 1080 x 2400 la 428 ppi rezolu╚Ťie de 2556 x 1179 la 460 ppi luminozitate HDR de 1.400 nits, luminozitate maxim─â de 2.000 nits luminozitate HDR de 1.600 nits, luminozitate maxim─â de 2.000 nits Always-on display Da Nu Rat─â de refresh 120Hz ÔÇô 60Hz 60Hz Culori Obsidian, hazel, rose Negru, galben, albastru, verde, roz Memorie ╚Öi capacitate RAM 128GB/256GB 128GB/256GB/512GB 8GB RAM 6GB RAM Procesor Tensor G3 A16 Bionic Sistem de operare Android 14 iOS 17 Camera principal─â 50MP main 48MP main 12MP ultrawide 12MP ultrawide CAmera selfie 10.5MP 12MP Senzori Senzor de deblocare cu amprent─â sub display Face ID Face Unlock Baterie 4,575mAh 3,349mAh Charging 27W pe cablu 27W pe cablu 18W wireless cu Google Pixel Stand 15W MagSafe wireless charging 12W QI 7.5W QI 4.5W reverse wireless 4.5W reverse pe cablu USB-C Da Da Price De la 799 euro De la 969 euro Protec╚Ťie ecran Gorilla Glass Victus Ceramic Shield

Primul motiv poate părea subiectiv, dar cum majoritatea telefoanelor din lume, dar și din România, rulează sistemul de operare de la Google, o trecere la iOS poate fi privită cu neîncredere de cineva care are de ales între cele două modele.

├Än plus, unul dintre principalele avantaje ale seriei Google Pixel, chiar ╚Öi ├«n fa╚Ťa altor telefoane care folosesc acela╚Öi OS, este c─â ruleaz─â Android pur, f─âr─â adaosuri sau personaliz─âri inutile. Aceasta ofer─â utilizatorilor o experien╚Ť─â Android autentic─â ╚Öi acces la actualiz─âri rapide la ultima versiune a sistemului de operare. ├Än contrast, iPhone 15 ruleaz─â iOS, care este, de asemenea, o platform─â excelent─â, dar nu ofer─â aceea╚Öi flexibilitate ╚Öi personalizare.

Al doilea aspect este camera foto. De╚Öi sunt relativ similare, Google a folosit ├«ntotdeauna procesarea software pentru a oferi calitate superioar─â fotografiilor. Iar asta este extrem de important pentru majoritatea utilizatorilor, care sunt de tip┬ápoin and shoot ╚Öi nu caut─â tot felul de combina╚Ťii speciale ale senzorilor oferi╚Ťi. De aceea, este mult mai reconfortant s─â ╚Ötii c─â faci o serie de fotografii, iar AI (inteligen╚Ťa artificial─â) le proceseaz─â pentru un rezultat superior. Unde mai pui c─â AI ofer─â ╚Öi o alt─â gam─â de artificii, la fel de utile. Pixel 8 Pro vine cu Magic Editor, care folose╚Öte inteligen╚Ťa artificial─â generativ─â pentru a v─â permite s─â schimba╚Ťi aspectul fotografiilor, precum ╚Öi cu Best Take, care capteaz─â mai multe fotografii pentru a se asigura c─â o singur─â expresie ciudat─â nu stric─â o fotografie de grup. De asemenea, va ap─ârea ├«n cur├ónd ╚Öi o func╚Ťie Zoom & Enhance care ajut─â la umplerea oric─âror goluri care pot fi mai vizibile la o m─ârire a fotografiei.

Video Boost va fi, de asemenea, lansat─â mai t├órziu ├«n acest an, oferindu-v─â posibilitatea de a ├«mbun─ât─â╚Ťi calitatea tuturor videoclipurilor pe care le realiza╚Ťi. Aceasta include o versiune centrat─â pe video a func╚Ťiei Night Sight pentru utilizarea ├«n condi╚Ťii de iluminare slab─â.

Dac─â a╚Ťi crezut c─â Magic Eraser este excelent pentru ├«mbun─ât─â╚Ťirea fotografiilor, Audio Magic Eraser s-ar putea s─â v─â dea pe spate. Dac─â a╚Ťi avut vreodat─â un videoclip care a fost ruinat de ni╚Öte zgomote de fundal nepotrivite, fie c─â este vorba de trafic, v├ónt, construc╚Ťii, l─âtrat de c├óini sau orice altceva, Pixel 8 Pro ├«l poate scoate ├«n ├«ntregime.

Posesorii de iPhone 15 Pro Max vor trebui s─â ├«ncerce s─â ├«nregistreze film─âri f─âr─â ca acel sunet enervant s─â le stea ├«n cale. Ceea ce este mai u╚Öor de spus dec├ót de f─âcut, mai ales dac─â surprinde╚Ťi ceva ├«ntr-o situa╚Ťie de moment. Este mult mai u╚Öor s─â filmezi, s─â ob╚Ťii imaginile de care ai nevoie ╚Öi s─â la╚Öi AI s─â se ocupe de toate lucrurile pe care nu vrei s─â fie acolo.

Un display mai luminos vine cu o mul╚Ťime de avantaje, cel mai important fiind capacitatea de a vedea mai clar ecranul telefonului ├«n aer liber sau ├«n alte medii puternic iluminate. ╚śi, ├«n ceea ce prive╚Öte luminozitatea ecranului, ecranul Super Actua de la Google ar putea fi cel mai luminos din lume – chiar mai luminos dec├ót cel al iPhone 15 Pro Max.

Potrivit Google, Pixel 8 Pro poate atinge 1.600 de nits de luminozitate HDR ╚Öi are o luminozitate maxim─â de 2.400 de nits. iPhone 15 Pro Max are aceea╚Öi luminozitate HDR, conform specifica╚Ťiilor oficiale ale Apple, dar luminozitatea sa de v├órf ajunge la 2.000 de nits. Asta este destul de mult mai mic.

La capitolul de suport software, Google r─âm─âsese pu╚Ťin ├«n urma competi╚Ťiei, indiferent c─â discut─âm despre Samsung, Xiaomi sau Apple.┬áDe obicei, Apple ofer─â asisten╚Ť─â software pe termen lung pentru telefoanele sale, ├«ns─â acesta se opre╚Öte la limita celor cinci ani de la lansare.

Pixel 8 Pro, pe de altă parte, are promisiuni de șapte ani de actualizări software. Asta ne permite utilizarea fără probleme pân în 2030 și la lansarea a ceea ce putem doar presupune că se va numi Google Pixel 15. Promisiunea include, de asemenea, actualizări software complete, inclusiv noi versiuni Android și actualizări de securitate.

Apple ar putea s─â fac─â un pas ├«nainte ╚Öi s─â se asigure c─â iPhone 15 Pro va supravie╚Ťui ╚Öi dup─â 2030, dar exist─â, de asemenea, ╚Öanse mari s─â nu o fac─â. F─âr─â o dat─â de expirare ferm─â a accesului telefonului la actualiz─âri complete de iOS, aceasta ofer─â Pixel 8 Pro un avantaj destul de clar.

La nivelul acumulatorului, tot Google Pixel 8 c├ó╚Ötig─â, pentru c─â are capaitate mai mare ╚Öi vitez─â superioar─â la ├«nc─ârcarea QI! Unde mai pui c─â iPhone 15 Pro pare s─â aib─â probleme cu reverse charging pe fir…

S─â recunoa╚Ötem – to╚Ťi folosim, ├«ntr-o mai mare sau mai mic─â m─âsur─â, serviciile Google, fie c─â vorbim despre navigare, motorul de c─âutare, stocarea fotografiilor sau a documentelor, clientul de e-mail sau browserul. Prin urmare, nu este de mirare c─â ╚Öi aici Pixel 8 este ├«n avantaj.┬áGoogle ofer─â o suit─â de servicii ╚Öi aplica╚Ťii extrem de utile pentru utilizatori, de la Google Maps la Google Photos ╚Öi Google Assistant. Aceste aplica╚Ťii sunt integrate str├óns ├«n seria Pixel, ceea ce face ca experien╚Ťa utilizatorului s─â fie mai fluent─â ╚Öi mai eficient─â pentru cei care folosesc serviciile Google ├«n mod regulat. ├Än timp ce iPhone 15 ofer─â acces la numeroase aplica╚Ťii de calitate, nu se poate compara cu nivelul de integrare oferit de Pixel 8 pentru utilizatorii Google.

Poate ultimul motiv, dar cu siguran╚Ť─â nu cel mai lipsit de importan╚Ť─â, este cel financiar. Pixel 8 este adesea considerat mai accesibil dec├ót iPhone 15, iar asta nu este valabil doar pentru aceast─â serie, ci ╚Öi pentru precedentele. Cu toate c─â ambele telefoane sunt la un nivel de pre╚Ť premium, Pixel 8 poate fi o op╚Ťiune mai atractiv─â pentru cei care doresc performan╚Ť─â de top, dar nu doresc s─â pl─âteasc─â o sum─â exorbitant─â. Diferen╚Ťa de aproape 1000 lei este demn─â de luat ├«n calcul, chiar dac─â pre╚Ťurile de pornire sunt oricum destul de ridicate…

├Än concluzie, de╚Öi seria iPhone 15 de la Apple ofer─â o experien╚Ť─â excelent─â pe smartphone-uri, seria Google Pixel 8 aduce ├«n discu╚Ťie unele caracteristici care pot face diferen╚Ťa pentru mul╚Ťi utilizatori. Alegerea final─â depinde, desigur, de preferin╚Ťele personale ale utilizatorilor ╚Öi de priorit─â╚Ťile lor ├«n ceea ce prive╚Öte un smartphone…