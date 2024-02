ViewSonic M10 Review: experienta cinematografica de acasa

Filmele reprezinta o pasiune de-a mea de mic copil. Imi place sa le studiez, sa le dezbat, sa aflu povesti de pe platourile de filmare, tehnici folosite si nu in ultimul rand, sa le urmaresc.

Iar in momentul in care primesc o noua jucarie care reda continut multimedia, implicit si filme, beneficiaza de atentia mea.

M10 este cel mai recent proiector lansat de cei de la ViewSonic, alaturi de care am „pierdut” cateva seri urmarind o parte din filmele dintr-un watchlist personal care pare interminabil.

Acesta se diferentiaza de alte proiectoare datorita sistemului de proiectie, M10 utilizand o tehnologie moderna RGB laser. Aceasta ii permite sa afiseze culori vibrante si sa acopere 100% din spectrul de culori BT.2020 sau Rec2020. Spectrul BT.2020 a fost standardizat in 2012 si este considerat standardul modern pentru experiente cinematografice. De asemenea auto-focus-ul este foarte rapid beneficiind de tehnologia laser.

Rezolutia nativa este de 1920×1080, reproduce 1.07 miliarde culori, sistemul de proiectie permitandu-i sa ruleze pe 10 biti. Suporta HDR, iar tehnologia Frame Interpolation va asigura fluiditatea si calitatea imaginii, eliminand efectul de ghosting. Proiectia poate crea un ecran cu o diagonala de pana la 180inch in functie de distanta fata de perete. Luminozitatea maxima este de 2200 lumeni.

Sistemul de operare este bazat pe Android, cu interfata disponibila pe majoritatea proiectoarelor din portofoliul Viewsonic. Este simplu si intuitiv, cu propriul magazin pentru aplicatii, care este insa foarte sarac in aplicatii. Eu am descarcat Aptoide pentru a avea acces la un numar mai mare de aplicatii third party. Mi-am descarcat o aplicatie de YouTube care blocheaza reclamele, DevCheck pentru a afla niste informatii tehnice despre el si Amazon Prime pentru filme.

Procesorul este un quad-core, ajutat de o placa grafica Mali G52, 2GB RAM si 16GB memorie interna din care 11GB disponibili utilizatorului. Tot conform DevCheck, versiunea de Android utilizata este 9.

Pentru un utilizator mai nepriceput care are nevoie de aplicatiile populare de streaming precum Netflix, Disney+, etc, metoda aplicata de mine s-ar putea sa-i fie peste mana, dar Chromecast sau AppleTV pot fi utilizate impreuna cu proiectorul.

Aplicatia ViewSonic vCastSender este disponibila atat pe Google Play cat si pe Apple Store si prin intermediul acesteia puteti fie proiecta ecranul telefonului, fie folosi telefonul pe post de telecomanda pentru proiector. Iar daca aveti un smartphone de la Samsung, beneficiati de puterea Samsung DeX prin intermediul portului USB tip C.

Prin intermediul portului USB tip C se poate practic conecta orice sursa de semnal catre proiector: laptop, telefon sau consola Nintendo Switch, iar prin intermediul portului clasic HDMI de asemenea o varietate de alte dispozitive precum Chromecast-ul mai sus amintit sau chiar PC-ul.

Clasicul port USB tip A poate fi utilizat ca sursa pentru continut multimedia sau conectat la acesta un HDD portabil cu o arhiva de filme, ca sa nu folosim cuvinte mai deocheate precum torrenti. Un chit de mouse si tastatura wireless sau cu cablu pentru a facilita navigatia poate fi de asemenea conectat la acesta.

In materie de posibilitati, acestea sunt multiple si compatibile cu dorintele oricarui utilizator. Cea preferata de mine este cu ajutorul stick-ului USB pe care tin filmul.

In pachet sunt incluse cablurile de alimentare, un cablu USB tip C mama-tata si o telecomanda pentru navigare. Conturul butoanelor telecomenzii prezinta iluminare alba doar in momentul in care telecomanda detecteaza miscari: o chestie minora care mi s-a parut foarte utila cand doresti sa pui pe pauza sau sa interactionezi cu proiectorul si sa poti vedea butoanele.

Vedeta este insa calitatea imaginii si „derularea” acesteia. In primul rand auto-focusul cu tehnologie laser este cel mai rapid intalnit de mine pe un proiector pana acum: are nevoie de fix 2 secunde pentru reglaj, iar imaginea este clara. Culorile iti aduc aminte de sala de cinema si sunt precum si le-au dorit cei responsabili de cinematografia filmului: reusesc sa te transporte in lumea pe care o ajuta sa prinda contur. Nici difuzorul Harman Kardon nu este de neglijat, sunetul motoarelor din filmul Grand Prix (1966) au sunat melodios reproduse de acesta.

ViewSonic M10 este un proiector pe care mi l-as dori in mancave-ul meu. Ofera in primul rand o imagine de calitate superioara, alaturi de posibilitati multiple de integrare in ecosistemul fiecaruia de acasa sau o utilizare standalone.