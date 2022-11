Viking Black Friday Limited Edition – sistem de gaming cu RTX 3060 la un pret bun

Se apropie marele eveniment Black Friday pe 11 noiembrie. PC Garage va da startul la adevaratul eveniment cu reduceri, iar acest sistem pe care noi l-am testat, o editie speciala de Black Friday, va fi un best buy gata asamblat oferit la PC Garage.

Acest sistem de numeste Viking Black Friday Limited Edition si este gandit special pentru acest eveniment. Asta inseamna ca doar acum puteti sa il luati la un pret special, fiind o editie limitata si conceput special sa aiba un pret cat mai mic. Va dati seama ca este multa munca in spatele acestui sistem. Fiecare componenta a fost negociata incat sa PC Garage sa il poata vinde atat de ieftin.

Luati in calcul si ca este gata asamblat, cu wire management facut si deja testat inainte sa fie livrat. Deci este un sistem 100% functional, pregatit pentru gaming. Pretul va fi afisat de Black Friday. Eu va pot spune doar ca este best buy, nu va pot comunica mai mult de atat.

Sistemul este format din:

Procesor AMD Ryzen 5 5500 3.6GHz

32 GB RAM DDR4 Corsair

500GB SSD PCI Express ADATA Legend 710

RTX 3060 12GB de la Palit

Carcasa Aerocool Shard RGB

Sursa 550W cu eficienta 88% certificata 80+ Bronze

Asamblare

Cum spuneam, fiind un sistem realizat de PC Garage, ei se ocupa de tot. Au asamblat intregul sistem in buna lor traditie. Sa-mi fie cu iertare daca voi credeti ca laudam fara motiv acest magazin. Dar va aduceti aminte sistemele gata asamblate de acum cativa ani vandute prin alte magazine? Nu dau nume ca le stiti voi. Mai tineti minte ce petarde erau? Nici macar nu legau cablurile cu o sarma, nici nu stergeau amprentele de pe carcasa. Nu mai spun de felul in care era gandit sistemul, cu sursa no-name de 450W si placa video de top. Il cumparai azi si in 2 minute bubuia.

De asta merita apreciati cei din echipa PCG, cati sistemele lor sunt facute cu cap. Sunt componente alese cu bun simt, asamblate corect. Atentia la detalii se vede. Exista wire management, totul este tras si aranjat frumos. Nu o sa vedeti un cablu tras prost sau lasat aiurea prin carcasa.

Ventilatoarele sunt montate corect pentru un flux de aer bun, iar la final primesti un sistem de nota 10. Ca idee, ca poate nu ati asamblat niciodata un sistem ca la carte, dureaza cel putin 3 ore sa-l faci sa arate impecabiL. DOAR MONTAJUL! Nu mai spun de partea cu testarea.

Cum vedeti in poze, sistemul arata bine. Este curat, aranjat si pregatit. Carcasa ofera suficient spatiu pentru o placa de baza mai mare si permite instalarea unei placi video chiar mai mari. Sigur se poate monta si un cooler pe apa daca va doriti in timp.

Sunt trei ventilatoare care baga aer curat prin partea frontala si unul singur pentru evacuare. Se mai pot monta doua ventilatoare in tavan daca este cazul.

Sursa este protejata si acoperita in partea de jos, cu loc special de ascuns cablurile inutile sau surplusul. Elegant.

Zgomot?

Putin. Luati in calcul ca in total sunt 7 ventilatoare in tot sistemul, inclusiv cele doua de pe placa video si coolerul procesorului. Este imposibil sa nu existe putin zgomot. Carcasa are un geam din sticla ca sa poti vedea in interiorul ei, fapt care scade insonorizarea. Insa nivelul de zgomot in idle este greu de perceput. Abia simti ca sistemul este pornit. In sarcina, acesta isi face simtita prezenta intr-un mod discret, ca un suierat. Daca iti pui castile pe cap sau dai drumul la ceva sunet in camera nu o sa-l mai simti.

Performantele in gaming

Asta ne intereseaza!!! Si nu stiu daca aveti indoieli, tinand cont ca este un RTX 3060, care dupa testele noastre are performante SIMIALRE cu RTX 3070. Doar cateva FPS-uri in minus, irelevante.

Nvidia a lansat RTX 3060 spre final, lasand timp modelelor RTX 3070 si RTX 3060Ti sa isi faca debutul. Modelul de baza vine cu 12GB memorie RAM, oferind performante OPTIME in rezolutie Full HD. Placa asta a fost gandita pentru rezolutia asta si sa ofere o experienta placuta in jocuri, acestea putand fi rulate pe detalii grafice maxime.

De aceea, acest sistem o sa va ofere super rezultate in cele mai recente titluri aparute, setari grafice pe maxim si rezolutie Full HD.

AC Valhalla – 80FPS

NFS Heat – 100FPS

FIFA 22 – 120FPS

Cyberpunk – 54FPS

Watch Dogs Legion – 88FPS

DOOM Eternal – 140FPS

GTA V – 140FPS

RDR2 – 75FPS

Shadow of the Tomb Raider – 84FPS

LoL – 170FPS

Temperaturi si teste sintetice

Procesorul este deja foarte cunoscut pentru perfomantele sale deosebite si temperaturile mici. Drept dovada, temperatura minima a fost de 30 de grade si maxima in full load a fost de 63 de grade. Excelent!

Testele sintetice vorbesdc de la sine. Noi ne-am mai intalnit cu SSD-ul de la ADATA, deci stiam ce poate.

Concluzie

Acest sistem este foarte bine realizat. Ofera componente de calitate si performante de top. Pretul mi se pare unul bun, tinand cont ca nu trebuie sa mai faci nimic. L-ai luat si doar il bagi in priza. Iti pui ce Windows vrei tu si nu ai batai de cap. Totul este testat inainte si asamblat corect.

O sa il gasiti AICI.