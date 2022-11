Sondajul de marți: Ce viteză de internet aveți?

De data aceasta vă propun un altfel de sondaj: nu mai avem răspunsuri predefinite, ci rămâne să folositi rubrica de comentarii pentru asta.

Ideea mi-a venit de ceva vreme, pentru că am probleme cu internetul de acasă de câte ori lucrez și am ședințe sau interviuri online, pe Teams. Încă nu am identificat dacă problema e de la aplicație sau de la internet, pentru că Microsoft a anunțat că are ceva probleme cu Teams.

În fine, deși am abonamentul cel mai scump și puternic de net disponibil în zonă – Fiberlink Gigabit Popular – și un sistem mesh de routere, ba chiar am și un repeater în birou, tot sunt momente când prefer să folosesc telefonul și nu laptopul.

Prin urmare, destul de des, fac teste de viteză pentru internet, fie de pe laptopuri sau de pe telefoane (personal sau de serviciu, că le alternez, în ambele cazuri). Mai jos aveți o mostră, care demonstrează că am o conexiune bună:

Am folosit aplicația oficială a ANCOM, ca să fie ceva ce îi ajută și pe ei. Menționez că nu folosesc decât wi-fi, pentru că am refuzat ca electricianul să tragă cabluri prin casă, pe când o construiam. Asta e datorită fobiei mele de cabluri, care mă oripilează pe oriunde le văd…

La voi cum stă treaba?