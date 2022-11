SPC Gear GK630K Tournament RGB Review

Pentru cei in cautarea unei tastaturi RGB de buget, compacta, SPC Gear ar putea avea solutia ideala.

GK630K este o tastatura destinata gaming-ului care se face in primul rand remarcata prin designul simplu si elegant, fara linii fortate sau forme geometrice inutile. Baza este construita din plastic cu un placaj de metal deasupra, iar tastele sunt realizate dintr-un plastic de calitate care este foarte placut la atingere si interactiune. Ofera o constructie foarte solida astfel ca si daca sunteti mai slabi de ingeri nu vad cum ati reusi sa-i faceti rau acestei tastaturi. Logo-ul SPC Gear este prezent la baza tastaturii in partea stanga si pe lateral in coltul dreapta. Ofera finisaje de calitate si o face parte din categoria de tastaturi premium in materie de design si constructie.

Piciorusele ii ofera 2 nivele de inaltime, iar in cazul utilizarii mele primul nivel a fost perfect. Cablul de conexiune se poate decupla de la tastatura, este imbracat intr-un material textil si are o lungime generoasa de 1.8m. Efectul de iluminare este de tip RGB si vine din interiorul butoanelor. Iluminarea este discreta si foarte placuta, iar personalizarea se poate face cu ajutorul softului. Este de mici dimensiuni, cu un numar de 87 de taste, lipsindu-i tastele numerice din partea dreapta. Am folosit-o mai bine de o luna de zile in care m-am jucat cu ajutorul ei Resident Evil 2 si A Plague Tale: Requiem, iar pe site am redactat cateva articole. Ergonomia acesteia este foarte buna si degetele se misca natural intre taste, fiecare buton este acolo unde te-ai astepta sa fie, cursa dintre butoane fiind foarte buna.

Switch-urile folosite pentru varianta testata de mine sunt Kailh Red si personal dintre toate switch-urile pe care le-am folosit pana acum de la diversi producatori, acestea imi plac cel mai mult. Zgomotul produs de acestea este cumva rotund si placut, iar feedback-ul transmis de fiecare tasta in parte este exact. Cel mai bine urmariti video-ul de mai jos pentru a-i putea vedea tipul de iluminare si nivelul de zgomot.

Software-ul permite personalizari pentru cei care modurile initiale de functionare ale tastaturii nu sunt suficiente. Se pot adauga macro-uri pentru taste, modifica tipul de iluminare si crea mai multe profile in functie de scopul pentru care va fi utilizata.

GK630K Tournament RGB cu switch-uri kailh Red costa momentan 244RON la eMag. Sincer la banii acestia nu am ce sa-i reprosez. Switch-urile folosite sunt de calitate, iluminarea este foarte placuta si ofera o lumina ambientala si practica, iar intreaga constructie clasica cu usoare tente elegante i se potriveste de minune. Ce mi-ar fi placut sa aiba inclus totusi este un palm rest.