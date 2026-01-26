Vodafone scumpește din nou abonamentele pentru servicii fixe și mobile

Vodafone a început să trimită notificări cu privire la majorarea abonamentelor în raport cu rata inflației, care, conform indicelui armonizat al prețurilor de consum, a fost de 6.8% pe parcursul ultimului an. Astfel, pentru cei vizați, prețurile serviciilor fixe și mobile vor crește cu 6.8% începând cu următorul ciclu de facturare.

Pentru cei care au optat pentru serviciile Vodafone în ultimii doi ani, această majorare este menționată în prevederile contractuale și nu poate reprezenta un motiv de denunțare a contractului înainte de termen. Din câte se pare, doar clienții care au mai bine de un an în rețea sunt vizați de acest nou val de scumpiri, însă nu e exclus ca în următoarele luni Vodafone să aplice indexarea pentru întreaga bază de clienți.

Ca de obicei, scumpirile sunt puse pe seama creșterii costurilor: „Având în vedere creșterea constantă a costurilor pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice de voce mobilă și date mobile, de telefonie fixă și internet fix, a serviciilor TV (transmisia serviciilor de programe audiovizuale), precum și a serviciilor machine-to-machine (M2M), vă informăm că, începând cu următoarea factură, tarifele acestor servicii vor fi indexate cu un procent de 6,8%, reprezentând valoarea indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) comunicată de către Oficiul European de Statistică – Eurostat, pentru România, pentru anul 2025”

Sursa: TVMNeamt.ro