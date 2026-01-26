„EU Inc” permite deschiderea unei firme în 48 de ore oriunde în Europa

Ursula von der Leyen a anunțat recent la Davos lansarea proiectului „EU Inc”, o inițiativă mult așteptată care promite să simplifice radical viața antreprenorilor europeni.

Cunoscut oficial ca „al 28-lea regim”, acest cadru legal opțional va permite fondatorilor să înființeze o companie în oricare dintre cele 27 de state membre în maxim 48 de ore, printr-o procedură complet digitală. Scopul este crearea unei structuri unificate de companie europeană, care să funcționeze după aceleași reguli de capital și operare în toată Uniunea, eliminând birocrația națională care fragmenta până acum piața unică.

Pe lângă simplificarea administrativă, Comisia Europeană accelerează planurile pentru o piață de capital integrată, denumită „Uniunea Economiilor și a Investițiilor”. Aceasta are ca obiectiv să deblocheze accesul la finanțare pentru startup-uri și IMM-uri, permițându-le să atragă investitori la fel de ușor ca în SUA sau China. Practic, se dorește ca o firmă din România să poată accesa fonduri de la un investitor din Franța sau Germania fără barierele legislative actuale, reducând costurile de capital și stimulând inovația în domenii cheie precum tehnologia sau energia verde.

Al treilea pilon al strategiei prezentate vizează securitatea energetică. Von der Leyen a subliniat necesitatea unui „Plan de acțiune pentru energie accesibilă”, care să interconecteze rețelele europene și să promoveze masiv sursele regenerabile și nucleare. Obiectivul este dublu: reducerea facturilor pentru companii și gospodării, dar și eliminarea dependențelor externe care au creat volatilitate în trecut. O piață energetică unită și rezilientă este văzută ca motorul esențial pentru creșterea economică a blocului comunitar în următorii ani.

„EU Inc” sună ca visul oricărui antreprenor sătul de dosare cu șină și cozi la ghișee. Dacă va fi implementat corect, acest „pașaport” de business ar putea transforma Europa dintr-o colecție de piețe fragmentate într-un veritabil ecosistem continental, capabil să rivalizeze cu Silicon Valley. Totuși, rămân sceptic în privința vitezei de adoptare; știm bine că birocrația națională nu cedează puterea ușor, iar uniformizarea fiscală rămâne un subiect tabu. Până nu văd prima firmă românească deschisă online în Germania în 48 de ore, păstrez șampania la rece, dar optimismul e binevenit.

Binențeles, mă aștept și la opinii și comentarii adverse de la specialiștii români care au epuizat deja subiecte ca Acordul Mercosur, criza Groenlandei, războiul din Ucraina, vaccinele cu ARN-mesager și criza economică mondială. Este deja știut că au doctorate la universități prestigioase pe fiecare din aceste domenii. 😛

Sursa