Adio TV! YouTube preia puterea și la BBC

Versurile celebrei piese Video Killed the Radio Star” din 1979 ne avertizau că imaginile video vor ucide vedeta de la radio, dar istoria are un mod ironic de a se repeta.

Astăzi, suntem martorii momentului în care „Video” nu mai ucide radioul, ci însăși televiziunea care l-a consacrat, iar acordul istoric dintre BBC și YouTube este dovada clară a acestei capitulări. Gigantul britanic de media, un bastion al televiziunii clasice, a semnat un pact cu „inamicul”, angajându-se să producă emisiuni originale, create special pentru YouTube, într-o încercare disperată de a rămâne relevant pentru o generație care nu mai știe cum arată o telecomandă clasică.

Această mutare nu este doar o simplă colaborare, ci o recunoaștere a înfrângerii vechiului model de business. În timp ce audiențele liniare se prăbușesc, iar tinerii își consumă divertismentul exclusiv pe telefoane, BBC a decis să mute „crema” conținutului său – inclusiv acoperirea Jocurilor Olimpice de Iarnă – direct pe platforma Google. Este o schimbare de paradigmă brutală: televizorul din sufragerie a devenit o piesă de mobilier decorativă, în timp ce adevărata bătălie pentru atenție se dă pe ecranele mici, unde algoritmii dictează ce vedem, nu directorii de programe.

Din punctul meu de vedere, asistăm la sfârșitul unei ere și începutul dictaturii digitale complete. Dacă până acum televiziunea dicta cultura pop, acum ea cerșește atenție pe platformele care au democratizat (și poate vulgarizat) conținutul. Internet killed the TV Star ar trebui să fie noul imn, pentru că, odată ce un colos precum BBC acceptă că nu mai poate supraviețui singur și trebuie să joace după regulile unui site de video-sharing, devine clar că zilele televiziunii așa cum o știam sunt numărate. Ne îndreptăm spre o lume în care nu mai există „canale”, ci doar fluxuri infinite de date, iar noi suntem doar consumatori pasivi într-un ocean digital.

Pentru cei interesați de o analiză detaliată a modului în care BBC și-a schimbat strategia pentru a supraviețui în era digitală, vă las discuția de mai jos:

Acest videoclip este relevant deoarece explică strategia din spatele parteneriatului și de ce YouTube nu canibalizează televiziunea, ci o transformă complet. Voi ce părere aveți?

