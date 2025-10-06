Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Borderlands 4 – de la 37FPS la 150FPS cu doar un click folosind tehnologia Multi Frame Generation
2026 se anunță anul schimbării la Dacia, care va actualiza toată gama de mașini
Noi baterii la Tesla: Model 3 are 750 km autonomie WLTP
AOC U27B3AF – monitor office Ultra HD 4K la un preț accesibil
Tot ce trebuie să știți despre: motivele pentru care ar trebui să-ți conectezi gadgeturile smart la o rețea separată
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

WhatsApp pregătește rezervarea numelor de utilizator, ca să mai ai pe ce cheltui bani

| Da drumul discutiei! Software Stiri

WhatsApp va introduce în curând posibilitatea de a rezerva nume de utilizator, potrivit versiunii beta a aplicației.

Noua funcție va permite utilizatorilor să-și aleagă un identificator unic, independent de numărul de telefon, marcând o schimbare majoră în modul de utilizare al platformei.

Înainte de lansarea oficială, utilizatorii pot accesa deja un link în setările aplicației pentru a-și rezerva numele dorit. Această opțiune ar putea fi folosită atât pentru protejarea identității, în cazul personalităților publice, cât și ca funcție comercială – WhatsApp ar putea taxa rezervarea numelor scurte sau populare.

Regulile pentru alegerea numelui de utilizator sunt deja stabilite: nu pot începe cu „www” și trebuie să conțină cel puțin o literă. Deși Meta nu a confirmat oficial lansarea, indiciile din aplicația beta sugerează că funcția este aproape de debut.

WhatsApp a fost legată exclusiv de numărul de telefon din 2009, iar introducerea numelor de utilizator ar putea aduce mai multă flexibilitate și confidențialitate în comunicare. Această schimbare ar putea transforma modul în care utilizatorii interacționează pe platformă, apropiind WhatsApp de alte aplicații de mesagerie care folosesc identificatori unici.

Sursa

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.