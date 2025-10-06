WhatsApp pregătește rezervarea numelor de utilizator, ca să mai ai pe ce cheltui bani

WhatsApp va introduce în curând posibilitatea de a rezerva nume de utilizator, potrivit versiunii beta a aplicației.

Noua funcție va permite utilizatorilor să-și aleagă un identificator unic, independent de numărul de telefon, marcând o schimbare majoră în modul de utilizare al platformei.

Înainte de lansarea oficială, utilizatorii pot accesa deja un link în setările aplicației pentru a-și rezerva numele dorit. Această opțiune ar putea fi folosită atât pentru protejarea identității, în cazul personalităților publice, cât și ca funcție comercială – WhatsApp ar putea taxa rezervarea numelor scurte sau populare.

Regulile pentru alegerea numelui de utilizator sunt deja stabilite: nu pot începe cu „www” și trebuie să conțină cel puțin o literă. Deși Meta nu a confirmat oficial lansarea, indiciile din aplicația beta sugerează că funcția este aproape de debut.

WhatsApp a fost legată exclusiv de numărul de telefon din 2009, iar introducerea numelor de utilizator ar putea aduce mai multă flexibilitate și confidențialitate în comunicare. Această schimbare ar putea transforma modul în care utilizatorii interacționează pe platformă, apropiind WhatsApp de alte aplicații de mesagerie care folosesc identificatori unici.

