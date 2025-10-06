Disney+ primește o nouă interfață cu… Hulu în prim-plan

Disney anunță o transformare majoră a aplicației sale de streaming, care va include o interfață complet reproiectată pe iOS și tvOS, aliniată cu strategia de unificare globală a serviciilor Disney+, Hulu și ESPN într-o singură platformă.

Începând cu 8 octombrie 2025, marca Hulu va înlocui complet brandul Star în toate piețele internaționale, devenind hub-ul global pentru conținutul de divertisment general destinat adulților, în timp ce utilizatorii din Statele Unite vor experimenta integrarea progresivă a acestor servicii în aplicația Disney+.

Redesign-ul introduce o bară de navigare superioară cu patru secțiuni principale: „For You” (care devine ecranul principal cu recomandări personalizate), Disney+, Hulu și ESPN, fiecare tab fiind vizibil doar în funcție de abonamentul utilizatorului. Profilurile utilizatorilor vor fi mult mai proeminente în noua interfață, iar Disney confirmă că a îmbunătățit algoritmul de recomandare video pentru a oferi sugestii mai precise și personalizate în funcție de preferințele fiecărui profil.

O nouă secțiune „Live” în meniul vertical permite accesul direct la streamuri 24/7, televiziune live, știri și evenimente sportive, oferind o experiență mai tradițională de televiziune, în timp ce noile badge-uri pentru conținut („Season Finale”, „New Series”, „New Movie”) ajută utilizatorii să identifice rapid premiere sau episoade importante. Interfața adoptă, de asemenea, un stil cinematic pentru posterele titlurilor, similar cu aplicația Apple TV, și include videoclipuri în caruselul principal pentru o experiență mai dinamică.

Schimbările incep cu actualizările iterative din octombrie 2025 și vor culmina cu o aplicație complet unificată în 2026, când aplicația independentă Hulu va fi eliminată definitiv în Statele Unite, după aproape 20 de ani de existență ca platformă separată. Disney anunță că, în următorul an, va introduce „experiențe mobile-first și mobile-exclusive”, inclusiv widget-uri pentru iOS care vor permite accesul rapid la conținut direct din ecranul principal al telefoanelor.

Această transformare face parte din strategia mai amplă a Disney de a consolida toate serviciile sale de streaming într-o singură destinație, eliminând confuzia utilizatorilor și facilitând descoperirea conținutului din toate francizele companiei într-un singur loc, de la producțiile Disney tradiționale la serialele Hulu destinate adulților și evenimentele sportive live ESPN.

Sursa