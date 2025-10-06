2026 se anunță anul schimbării la Dacia, care va actualiza toată gama de mașini

Dacia a anunțat un val amplu de actualizări pentru modelele Spring, Logan, Sandero și Jogger, care vor fi disponibile începând cu 2026. Modificările vizează designul, echipamentele, motorizările și eficiența generală, semnalând o etapă importantă în evoluția gamei.

Dacia Spring, primul model electric al mărcii, primește o baterie nouă LFP de 24,3 kWh, amplasată sub podea, cu o distribuție mai bună a maselor și performanțe îmbunătățite în sezonul rece. Deși autonomia rămâne similară (225 km WLTP), timpul de încărcare s-a redus semnificativ: 3h20 la AC și 29 minute de la 20% la 80% la DC. Noua gamă de motorizări include versiuni de 70 CP și 100 CP, cu reprize mult mai rapide față de generația anterioară. Designul a fost optimizat aerodinamic, iar interiorul oferă mai mult spațiu pentru pasagerii din spate.

Logan, Sandero și Jogger primesc modificări estetice vizibile: faruri cu semnătură LED în formă de „T” inversat, grile frontale redesenate și bare față/spate cu linii mai geometrice. Sandero Stepway adaugă o bandă negru-mat între stopuri, iar toate modelele pot fi comandate cu jante noi sau capace redesenate. Materialele interioare sunt mai rezistente, iar sistemul multimedia include acum un display de 10 inch. Volanul cu trei brațe, preluat de la noul Duster, este introdus pe toate modelele.

Pe partea de siguranță, frânarea automată de urgență cu detecție pentru pietoni, bicicliști și motocicliști devine standard. Este introdus și un sistem de monitorizare a atenției șoferului, cu cameră video montată pe stâlpul A.

Motorizările aduc noutăți importante: Jogger va fi disponibil cu Hybrid 155, iar Sandero Stepway va primi aceeași motorizare spre finalul lui 2026. Pentru prima dată, Logan, Sandero și Jogger vor putea fi comandate cu transmisie automată cu dublu ambreiaj (EDC), asociată cu motorul Eco-G 120 pe benzină și GPL. Rezervoarele GPL au fost mărite, oferind o autonomie combinată de până la 1.590 km.

Duster și Bigster vor beneficia de sistemul Hybrid-G 150 4×4, o soluție tri-fuel (benzină, GPL și electric) cu motor termic de 1.2 litri și motor electric pe puntea spate. Sistemul permite rularea în mod electric până la 60% din timp în oraș și oferă o autonomie WLTP de 1.500 km. Performanțele off-road sunt păstrate, cu gardă la sol de 208 mm și unghiuri de atac competitive.

Comenzile pentru Dacia Spring, Logan, Sandero și Jogger se deschid până la finalul anului, iar livrările vor începe în primăvara lui 2026. Duster și Bigster Hybrid-G 150 4×4 vor fi disponibile din această toamnă, iar versiunea fără GPL va fi lansată în 2026.

Sursa