Windows 11 nu mai poate fi instalat fără cont Microsoft

Microsoft impune de ceva timp introducerea unui cont online la instalarea Windows 11, însă unii utilizatori au reușit până acum să fenteze această cerință. Cea mai simplă și poate cea mai ingenioasă metodă era completarea unor date aleatoare, iar după câteva încercări eșuate era permisă crearea unui cont local. Microsoft se pare că s-a prins de această portiță, iar în ultima versiune de Windows 11 creare unui cont local nu mai este posibilă, cel puțin nu fără bătăi de cap.

It looks like Microsoft has blocked the bypass that allowed you to create a local account during Windows 11 setup by typing in a blocked email address. Now it just loops you back to typing in a different account 🙁 pic.twitter.com/mKnHToLLQV

— Zac Bowden (@zacbowden) June 3, 2024