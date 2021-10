Xiaomi Pad 5 impresii după 2 săptămâni de utilizare

Îmi aduc aminte că în urmă cu mai bine de 1 an, o cunoștință m-a rugat să-i recomand o tabletă nu foarte scumpă, dar decentă pentru a o folosi pentru multimedia prin casă. La momentul respectiv eram șocat pentru că cineva mai caută tabletă și apoi după o ora de căutări m-am întors dezamăgit către el cu răspunsul „n-am găsit nimic în bugetul tău și nici puțin peste”. Nimic care să merite.

Adevărul este că nici nu vedeam sensul unei tablete. Păi nu ai laptop, nu ai telefon mobil? Ce să mai faci și cu o tabletă? Ei bine, nu toată lumea are nevoie de laptop, nu toată lumea are un telefon cu ecran mare și unii mai au copii care trebuie să participe la școală on-line sau să le dea copiilor de „lucru” ca să lase părinții măcar o ora legată să rămână concentrați pe locul de muncă. Astfel mi-am început călătoria multimedia cu tableta Pad 5 de la Xiaomi.

Specificațiile tehnice ale acesteia sunt apropiate de ale unui telefon flagship al ultimilor 2 ani. Avem un procesor Qualcomm Snapdragon 860, care este de fapt un Snapdragon 855+ rebranduit, un octa-core realizat cu ajutorul procesului tehnologic de 7nm, 6GB RAM și 128GB memorie internă de tip UFS 3.1. Ecranul este un IPS LCD de 11 inch, rezoluția 1600×2560, compatibil HDR10, Dolby Vision și cu o rată de reîmprospătare de 120Hz. Capacitatea bateriei este de 8720mAh și vine la pachet cu un încărcător de 22.5W care asigura o încărcare completă în 2 ore.

Avem o camera foto principala de 13MP pe spate și una de 8MP frontală, iar sunetul stereo este asigurat de 4 difuzoare.

La capitolul design și construcție domină elegantă. Frontal avem ecranul și camera de selfie, urmate de o ramă de aluminiu și un spate mat realizat din plastic. Acesta reușește să respingă amprentele cu brio și este antiaderent. Cele 4 difuzoare sunt împărțite echilibrat: două în partea de sus a tabletei și două în partea de jos. În colțul dreapta sus este prezent butonul de deblocare, iar în colțul stânga sus Xiaomi a insistat pe atenția oferită sunetului, optimizat Dolby Vision Atmos, care oferă un grad mai înalt de fidelitate. Pe partea stânga a tabletei avem un suport magnetic pentru tastatură, iar pe partea dreapta butonul de volum și un suport magnetic pentru Smart Pen. Atât tastatură cât și creionul dedicat produs de Xiaomi trebuie achiziționate separat. Nu avem însă un port de 3.5mm pentru jack-ul de căști pe care încă îl văd util la o tabletă multimedia, iar memoria internă nu poate fi extinsă.

În timpul petrecut cu această tabletă, am renunțat foarte mult la telefonul mobil și practic mi-am mutat 95% din activitatea de pe telefon pe ea. Am urmărit conținut pe YouTube sau pe Netflix, am citit știri și articole cu ajutorul ei și am conversat pe Messenger tot cu ajutorul ei. Ecranul mult mai generos decât cel al unui telefon mobil m-a făcut să stau lipit de ea. A ajutat foarte mult și sunetul care este de calitate în urmărirea ultimului sezon din Castlevania pe Netflix. Acesta este produs cu multă fidelitate și redat cu acuratețe. Muzică redată la cele patru difuzoare sună plăcut și puternic.

Deși nu mă joc decât pe PC și acolo rareori, am încercat câteva jocuri precum Asphalt 8 Legends, CrashOnTheRun și Fortnite pe tabletă. Gamerii mobili vor fi cu siguranță încântați de experiență oferită de aceasta. Specificațiile puternice, ecranul la 120Hz alături de bateria de 8720mAh vor asigura sesiuni de gaming de calitate. Cel mai mult m-am jucat fără întrerupere cam o ora, iar în timpul acesta nu am sesizat că tabletă să se încălzească. Aplicația Game Boost permite un mai bun control asupra optimizării și al notificărilor. Am rulat și un test sintetic de la Geekbench, iar rezultatele le aveți aici.

Sistemul de operare folosit este Android 11 cu interfața MIUI 12.5. Interfața seamănă foarte mult cu ceea ce găsim pe telefoanele Xiaomi, doar cu mici optimizari pentru ecranul mult mai mare și câteva lipsuri de personalizare. Nu putem aplică diferite teme sau schimbă iconițe și nici numărul de rânduri și coloane vizibile pe ecran nu se poate modifică. Are însă modul floating window și split screen care pot fi utilizate cu ușurință pe un ecran de 11inch.

La capitolul securitate nu avem senzor de amprenta nici fizic și nici integrat sub ecran. Va trebui să va bazați pe un cod PIN, un pattern de deblocare sau pe deblocarea facială.

Tabletă a fost gândită mai mult pentru utilizările în-door și acest aspect se poate observă foarte ușor prin câteva lipsuri de la partea de conectivitate: nu are slot pentru cartelă SIM, nu e compatibilă nici cu eSim și nu are nici GPS. Practic fără o conexiunie Wi-Fi sau un hotspot făcut de pe alt terminal nu ai cum să te conectezi la internet. De asemenea ecranul nu are o vizibilitate grozavă în lumina puternică. Aceste aspecte nu o fac însă obsolete în drumeții, atât de pe Netflix cât și de pe Youtube se poate descarcă, conținut și se poate apoi urmări fără conexiune la internet în timpul unei călătorii cu trenul sau cu avionul spre exemplu. La fel și cu cărțile în format PDF.

Camerele foto nu strălucesc și din acest motiv nici nu am insistat pe ele. Dacă aveți nevoie de o poză unde nu contează calitatea ci conținutul o veți putea folosi, dar nu veți obține rezultate artistice cu ea.

Xiaomi Pad 5 este o soluție multimedia pentru acasă foarte bună. Cei pasionați de gaming o pot folosi că o consola portabilă prin casă, consumatorii de conținut de pe YouTube nu vor fi dezamăgiți de calitatea ecranului, nici cei de Netflix. Navigarea pe internet se face ușor, ca pe un telefon gigant, iar pentru școală online aș spune că se pretează excelent având o autonomie foarte mare. Prețul acesteia este de 2100RON. Singurul meu regret raportat la această tabletă este că nu am putut să-i testez și creionul. Cu siguranță experiență era și mai plăcută. Poate înlocui și chiar întrece un laptop entry-level în funcție de nevoi.