Allview lansează un nou smart-TV din seria ePlay 6500

Recunosc că, până nu am testat Allview QLED 50ePlay6100-U, am fost extrem de reticent cu privire la un televizor produs de compania brașoveană. Cum m-a surprins plăcut, iar părinții au în plan un smart TV pe lista de achiziții, cred că voi cumpăra unul pentru ei. Depinde ce model însă.

Visual Fan, firma care deține brandul, a anunțat azi lansarea unui nou model din seria ePlay 6500 – 32ePlay6500-H/1. Televizorul vine cu AndroidTV la bord, lucru care garantează acces la magazinul de aplicații al Google, deci și garanția că nu vei rămâne prea repede fără acces la Netflix, Amazon Prime sau HBO Max, când o veni și el în țară.

”În urmă cu aproape trei ani am lansat pe piața românească primele modele de televizoare Allview, asumându-ne promisiunea față de consumatori că le vom oferi produse ce integrează tehnologii de top, prin care își pot îmbunătăți viața de zi cu zi și pe care le vor putea achiziționa la prețuri competitive. Astăzi, ne mândrim că am reușit să respectăm acea promisiune, iar ca dovadă stau rezultatele ediției din acest an a programului național „Rabla pentru electrocasnice”, în cadrul căruia peste 20% dintre voucherele solicitate la categoria televizoare au fost folosite pentru achiziționarea unor dispozitive Allview. În ultimul an, rolul televizorului în viața noastră s-a schimbat, iar pe măsură ce locuințele s-au transformat treptat în sală de conferință, birou, școală, sală de sport, restaurant, Allview a încercat să ofere TV-ului noi valențe, inclusiv funcția de control a device-urilor Smart din locuință.”, a declarat Lucian Peticilă, General Manager Allview