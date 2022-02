Rise to the Challenge: gaming pe noul Redmi Note 11S

Când am fost contactați de agenția de PR care reprezintă Xiaomi în România pentru lansarea noului smartphone Redmi Note 11S ni s-a propus și o mică provocare. Iar noi, cum ne știți dornici să încercă tot timpul ceva nou, am acceptat cu zâmbetul pe buze. Mai ales că era ceva despre gaming, adică ceva pentru generația tânără!

Noul Redmi Note 11S este un telefon care poate cu ușurință să fie utilizat și de gameri. Cu rata de refresh de 90Hz și cea de răspuns a ecranului de 180Hz, Redmi Note 11S îmbunătățește experiența de folosire a ecranului cu animații și tranziții mai fluide și, în același timp, reacționează mai rapid și mai precis la atingere. Display-ul are dimensiunea de 6.43” și este echipat cu panouri FHD+ AMOLED DotDisplay, cu gama de culori extinsă DCI-P3. Culorile și detalii redate sunt vibrante, luminozitatea maximă de 1000 de niți asigurând claritate chiar și în lumina naturală puternică.

Display-ul este încorporat într-un corp cu design plat, în timp ce difuzoarele stereo sunt încorporate atât în partea de sus, cât și în cea de jos a părții frontale. Redmi Note 11S oferă astfel experiențe de divertisment complete, atât în timpul sesiunilor de gaming, cât și în cele de redare de conținut video. Totodată, tehnologia Liquid Cool permite o racire mai rapidă a bateriei și contribuie la rândul său la o experiență de gaming mai bună.

Ei bine, pentru că fiu-miu e cu jocurile în familie, i-am dat lui să folosească Redmi Note 11S timp de o oră aproape, cu Asphalt 9: Legends. L-am urmărit și eu în tot acest timp, că oricum ar fi venit din 10 în 10 minute, să mă întrebe cu ce mașină să mai încerce și să se laude cu ce timp a scos. 🙂 Cei care sunt părinți, sigur înțeleg mai bine.

Ce pot să vă spun la finalul testului este că telefonul nu s-a supraîncălzit, procesorul nu a agățat deloc, iar sunetul care se auzea în tot livingul, de la motoarele turate, era demn de difuzoarele lui stereo. Singurul minus ar fi bateria, care s-a descărcat destul de repede, dar lăsasem și luminozitatea maximă la display. Apropo de acesta – refresh rate-ul de de 90Hz și cea de răspuns a ecranului de 180Hz i-au permis lui Vlad al meu să controleze foarte bine bolizii și să se bucure de peisajele din joc.

Nu, Redmi Note 11S nu este un telefon de gaming, joacă în altă ligă, mai ales din cauza procesorului midrange, dar poate fi luat în calcul fără nicio problemă. Iar pe partea de redare de conținut video, o sesiune de Netflix prin aeroport sau pe la cafenea, ți se părea foarte ok.

All in all, Redmi Note 11S este un model adresat mai ales celor tineri, care folosesc telefonul destul de des pentru gaming și streaming, fără a fi un model dedicat strict acestora.

Acesta este un material sponsorizat