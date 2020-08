Xiaomi a prezentat a treia generatie a tehnologiei care ascunde camera foto in display

Xiaomi a ajuns la a treia generatie cu tehnologia care ascunde camera foto frontala in display. Discutam tot despre o versiunie demo, dar a treia incercare pare sa fie si cea mai buna si este aproape gata de lansare.

Xiaomi incearca de cativa ani sa ascunda camera frontala in ecran, iar acum a ajuns la treia generatie cu aceasta tehnologie in varianta de test. Se pare ca producatorul chinez a ajuns la final cu experimentele si este gata sa lanseze pe piata primul telefon cu o camera foto ascunsa in totalitate in ecran.

Xiaomi a explicat cum functioneaza tehnologia intr-o pastare pe pagina lor de Weibo. Ecranul dubleaza numarul de pixeli in zona camerei foto pentru a avea aceeasi densitate ca in celelalte zone, iar precizia culorilor sa fie identica. Atunci cand camera este activata va fi vizibila intr-o oarecare masura.

A treia generatie a reusit sa fie perfect functionala, iar ecranul sa functioneze corect in zona camerei foto incat sa nu se vada nici o diferenta. Productia in masa a telefoanelor cu camera ascunsa in display va incepe anul viitor, deci este posibil ca in toamna lui 2021 sa vedem si primul telefon cu aceasta tehnologie integrata.

Aveti AICI un clip video.