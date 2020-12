iPhone 13 nu va avea port de incarcare

iPhone 13 se va lansa in toamna anului viitor si s-ar putea sa vedem o schimbare extrem de importanta. Nu este o schimbare importanta doar pentru Apple ci si pentru noi dar si pentru intreaga industrie.

Apple ar putea scoate (cand spun ar putea scoate ma refer ca este inca un zvon, dar 99% se intampla) portul Lightning de pe iPhone, insa acesta nu va fi inlocuit cu un USB Type C. Pur si simplu va disparea de tot.

iPhone 13 ar putea fi primul telefon la scarga larga care nu va avea nici un fel de port de alimentare. Probabil de aceea anul acesta nu am primit USB Type C pe iPhone 12. Ce rost are sa dezvolti sau sa introduci un port nou (la USB Type C ma refer) daca oricum urmeaza sa-l elimini de tot?

Probabil ati inteles sistemul Apple. Cauzeaza o problema si tot ei vin cu rezolvarea. Au scos mufa jack, dar au venit cu noile casti AirPods True Wireless. Au scos senzorul de amprenta, au venit cu TouchID. Pe langa faptul ca a venit cu o rezolvare la propria problema, compania a tinut sa si explice de ce nu mai ai nevoie de respectivele lucruri.

Asa se va intampla si cu portul de incarcare. Apple o sa ne spuna probabil ca nu mai avem nevoie de portul Lightning, ca uite ce misto este noua solutie. Care este solutia cea noua? Nu stim sigur, dar posibil MagSafe este viitorul.

Problema industriei este urmatoarea: toti vor copia sistemul. Probabil peste 2 ani o sa vedem un Xiaomi sau un Samsung fara port de alimentare. Sa vedem atunci ce se intampla.

MKBHD a vorbit mai multe intr-un clip dedicat si va las clipul integral.