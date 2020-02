Sony Xperia 1 MK II a fost prezentat si cateva detalii despre Xperia Pro

Desi divizia mobila Sony intampina dificultati financiare in ultimii ani, flagship-ul pentru 2020 a fost prezentat si e destul de interesant.

Sony Xperia 1 MK II (Xperia One Mark Two) vine echipat cu procesorul Snapdragon 865, este compatibil cu tehnologia 5G, are 8GB RAM si 256GB pentru stocare. Sony a decis ca rezolutia ecranului sa ramana 4k si are aceleasi dimensiuni ca cel de pe Xperia 1: 6.5 inch, HDR OLED. Pentru ecran s-a implementat tehnologia Motion Blur Reduction, despre care Sony spune ca va avea acelasi efect ca o rata de refresh de 90Hz. Probabil software-ul analizeaza ce ruleaza si in functie de asta ajusteaza individual fiecare cadru.

Pe partea de fotografie, Sony Xperia 1 nu a fost in liga flagship-urilor top tier, iar MK II probabil nu va sari in alta liga. Vorbim tot de 3 senzori de 12MP, dar care sunt ceva mai performanti. O noua aditie pe partea de fotografie este senzorul 3D iTOF, care va ajuta la o focalizare mai rapida.

Certificatul IP65/68 pentru rezistenta impotriva apei si a prafului nu lipseste si suprinzator, Sony a adus inapoi si jack-ul de 3.5mm! Capacitatea bateriei a fost crescuta la 4000mAh.

Nici pe partea audio nu a scapat de inteligenta artificiala, iar sunetul stereo va fi optimizat de catre 360 Reality Audio.

Pretul si disponibilitatea acestuia nu au fost facute publice.

Sony Xperia Pro se afla inca in dezvoltare si va fi un dispozitiv de nisa: va veni cu un port HDMI si va fi integrat in ecosistemul de camere foto Sony Alpha: conexiunea 5G a telefonului va putea fi folosita ca broadcast. Telefonul va avea 512GB pentru stocare si mai multe detalii urmeaza sa aflam lunile viitoare.