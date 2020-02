Hyundai Ioniq Hibrid 2020 review: cea mai buna alternativa la diesel

Anul trecut am testat versiunea electrica a lui Hyundai Ioniq si am scris un review detaliat despre acesta. Intre timp, Ioniq a suferit un facelift dar si cateva schimbari „hardware” iar acum va prezint un review pentru versiunea Hibrid a lui Hyundai Ioniq 2020.

Am primit, pentru un weekend, masina in teste de la Hyundai Timisoara (Casa Auto) carora le multumim. Tot de la acestia vom mai primi si Kona EV in test-drive, de indata ce se face livrarea, asa ca tineti aproape.

Tot ceea ce am scris in review-ul lui Hyundai Ioniq Electric ramane valabil. Voi mai mentiona din nou unele lucruri insa voi pune accent pe diferente.

Daca nu doriti sa mai cititi articolul, exact aceleasi informatii, plus mai multe imagini, gasiti in video-ul de mai jos:

Dotari si specificatii

Hyundai Ioniq Hibrid este propulsat cu ajutorul unui ansamblu format din un motor de 1.6 litri pe benzina si un motor electric + o baterie de 1.56 kWh pozitionata sub bancheta spate. In total, puterea lui Ioniq hibrid este de 141 CP. Cutia de viteze este una cu dublu-ambreiaj si 6 trepte.

La capitolul dotari Ioniq Hibrid respecta acelasi standard ca si cel electric. Tin sa mentionez urmatoarele:

ACC – adaptive cruise control

Lane assist cu pastrarea benzii de mers

Scaune incalzite (si ventilate, optional)

Volan incalzit

Keyless entry & go

Navigatie cu Android Auto si Apple CarPlay pe un display mai mare acum, de 10.2 inch

Incarcator wireless telefon (optional)

Faruri full LED

Tapiterie piele (optional)

Aspect interior si exterior

La capitolul design, atat interior cat si exterior, Hyundai Ioniq nu s-a schimbat enorm de mult, insa sunt cateva detalii noi.

La exterior s-a schimbat putin grila frontala, farurile, stopurile si cam atat. Insa daca vechiul Ioniq arata foarte bine, Noul Ioniq arata si mai bine din punctul meu de vedere.

In interior avem un bord complet redesenat cu o noua consola centrala si un nou sistem de infotaiment. Finisajele sunt si mai bune decat la interatia precedenta iar noul display arata genial. De data aceasta butoanele consolei centrale sunt tactile.

Spatiul este acelasi ca si pana acum si poate acomoda lejer patru persoane, chiar daca sunt mai inalte. Portbagajul ramane si el incapator si poate duce bagaje pentru 3-4 persoane.

Confort si utilizare zilnica

Am condus Hyundai Ioniq Hibrid pentru 231 Km. O parte au fost prin oras (revin cu datele mai precise la capitolul consum), o parte pe drumuri nationale si o parte pe autostrada.

Per total noul Ioniq mi se pare mai bine antifonat si mai confortabil. Am fost placut surprins sa vad ca trecerea de la motorul electric la cel pe benzina si invers este 100% insesizabila si se face extrem de fluid. De asemenea, cutia de viteze de pe Ioniq Hibrid este una foarte foarte fluida iar schimbarile treptelor de viteza nu se simt aproape deloc.

Am apreciat super-mult tableta centrala si faptul ca Android Auto si Apple CarPlay se misca excelent. Mi-ar fi placut, insa, ca si Android Auto sa ocupe intreg ecranul, ca si Apple CarPlay. Pe de alta parte, am fost surprins sa aflu ca acum Android stie sa asculte limba romana aproape la perfectie, asa ca o cautare vocala pe Android Auto merge de fiecare data la fix, asa cum puteti vedea in video-ul de pe YouTube.

Desi masina nu este vreo sportiva, puterea este una suficienta, mai ales ca la aceasta contribuie si motorul electric. Din ce am observat, poti sa mergi electric pana undeva la 60 Km/h. Insa, in acelasi timp, e posibil ca motorul pe benzina sa se opreasca si sa mergi electric chiar si la 80-90 Km/h daca terenul si conditiile de drum permit. Am mai observat si ca motorul electric intervine chiar si la viteze de autostrada, atunci cand este nevoie de putere suplimentara. Acesta lucru nu poate fi decat bun, pentru ca reduce din stresul de pe motorul pe benzina si astfel se ajunge la un consum mai mic de combustibil.

La fel ca si la electric, exista padele pentru setarea nivelului franarii renegerative. Aceasta are mai multe trepte si practic iti permite sa conduci prin oras doar cu pedala de acceleratie. Franarea regenerativa nu e tot timpul disponibila si, din pacate, am observat ca nivelul setat este uitat odata cu oprirea masinii. Insa spre deosebire de electric sau plug-in hibrid, la acest model bateria se mai incarca si de la motorul pe benzina.

Consum

Dupa cum va spuneam, am condus masina pentru 231 Km. Din acestia, aproximativ 50 au fost pe autostrada, vreo 60 prin oras si restul pe drumuri nationale. Viteza pe autostrada a fost de 130 Km/h iar pe drumurile nationale am respectat limitele specifice.

La final de test consumul a fost de 5.6 litri/100 km. Pot sa va mai spun ca acelasi consum l-am avut si la inceput de test, dupa vreo 40 Km de plimbari strict prin oras. De asemenea, pot sa va mai spun si ca, la un moment dat, consumul declarat era undeva la 5 litri/100 Km, insa acest lucru se intampla inainte de a merge pe autostrada.

Mergand la 130 Km/h am observat ca valoarea consumului instant este undeva intre 6 si 8 litri 100/km, insa nu va pot da o cifra exacta pentru aceasta.

Pret si concluzie finala

Hyundai Ioniq Hibrid 2020 are un pret de plecare de la 22372 Euro prin programul Rabla. Din punctul meu de vedere este un pret bun pentru o masina dotata cu absolut tot ceea ce poti sa iti doresti.

Consumul acestui Ioniq este si el unul demn de invidiat chiar si pentru un diesel economic. Spre deosebire de un diesel economic, Ioniq Hibrid polueaza mult mai putin, este mai silentios si mai confortabil.

Eu cred ca motoarele hibrid vor inlocui cu totul pe cele diesel in viitorul apropiat, iar asta e un lucru bun si un pas important in tranzitia spre full electric.