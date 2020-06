Acer Nitro 7 AN715-52 – laptop de gaming cu i7-10750H care nu se incinge

Ieri a fost lansat fix laptop-ul despre care o sa vorbesc astazi. Este noul Nitro 7 echipat cu procesor Intel Core i7-10750H si este un model deosebit deoarece nici macar in sarcina maxima nu se incinge.

Am spus in nemurate cazuri ca noua generatie de procesoare Intel gen 10 este un esec. Problema lor este ca se incing foarte tare din cauza frecventelor mari pe care le ating, in cazul de fata pana la 4.5GHz.

Asta a pus mari batai de cap producatorilor deoarece ei trebuie sa gaseasca solutii eficiente pentru racirea acestor bestii. Acer pare sa fi reusit cel mai bine acest lucru deoarece in testele mele nu a atins deloc temperatura maxima admisa, nu a intrat in protectie si nici zgomot foarte mare nu a facut.

Am inceput fix cu cea mai mare bila alba a acestui laptop deoarece imi este greu sa incep aceasta discutie si sa evit elefantul din camera. Pur si simplu nu pot. Am incercat sa forjez procesorul in speranta ca il voi face sa intre in protectie. N-am reusit.

Dar sa o luam pe rand.

Design

Este un laptop realizat in totalitate din aluminiu mai putin capacul ecranului care este din plastic si este destul de flexibil. Este foarte frumos finisat, nu are lufturi sau zone de imbinare slabe.

Materialele cu care iei contact in zona tastaturii sunt placute, tastele sunt dintr-un plastic cauciuc mat foarte aderent, iar aluminiul este finisat foarte bine. Din pacate amprentele se vad destul de rau.

Portul de alimentare este asezat in spate. Asa tare m-am bucurat sa-l vad acolo unde trebuie, nici nu va dati seama. Era si mai bine daca portul RJ-45 si HDMI-ul ar fi fost amplasate tot in spate. Dar e bine,e un pas inainte.

Pe partea stanga gasim doua porturi USB 3.0, portul RJ-45 si un jack combo pentru casti. Pe dreapta un alt port USB 3.0, un Type C si portul HDMI.

Nu tin minte daca modelele anterioare Nitro aveau deasupra ecranului, pe marginea capacului, un material ce seamana cu un burete foarte aderent la atingere. L-am remarcat imediat pe acest Nitro 7 si de aceea spun ca nu-mi aduc aminte ca pe generatiile anterioare sa fi vazut asa ceva.

Acel burete sau material foarte aderent CRED ca este pus acolo pentru atunci cand vrei sa ridici capacul/ecranul si sa nu iti alunece degetul. Cred, nu sunt sigur si alta explicatie nu am.

Hardware

Nu avem noutati majore. Drept solutie grafica avem RTX 2060 si deja stiti ce performante ofera, iar procesorul este Intel Core i7-10750H tactat la 2.4GHz care ajunge in turbo la 4.5GHz.

Placa video ofera tehnologie Ray Tracing si DLSS 2.0 si puteti vedea in articolele noastre anterioare ce perfomante ofera. Evident, este o solutie mai scumpa deca un model GTX, dar este cel mai ieftin RTX pe care il poti gasi pe laptop-uri si ofera nu doar doua tehnologii revolutionare dar si performanta de top in toate jocurile moderne.

Am testat Minecraft pentru a vedea cum a fost implementata tehnologia RTX, vezi AICI, dar am testat si Control pentru a vedea cum tehnologia DLSS 2.0 imbunatateste experienta in gaming, vezi AICI.

Nici placa video si nici procesorul nu au ajuns in protectie si nici nu au atins temperaturi extrem de mari in comparatie cu alte modele testate de mine. De asemenea, chiar si in comparatie cu generatia anterioara avem un salt urias la acest capitol. Sistemul de racire implementat de Acer pe acest nou Nitro 7 este mult mai bun decat cel folosit pe generatia anterioara.

Temperatura Load Temperatura Load Temperatura Idle Temperatura Idle

Pe scurt, in idle laptop-ul a stat la 49-50 de grade constant. Idle la mine a insemnat ca laptop-ul doar descarca niste update-uri de Windows, nimic solicitant. A avut cateva peak-uri la 80-81 de grade dar doar pentru scurt timp. Sistemul de racire are un mic delay si dureaza cateva secunde pana detecteaza temperatura si intra in actiune.

De asemenea, in load, adica in timp ce rula R20, procesorul a stat la 72 de grade si chiar a scazut spre 47-50 de grade de cateva ori. Dar cel mai mult a atins 72 de grade cu ventilatoarele la 3409RPM.

Chiar si la aceste rotatii, Nitro 7 a ramas foarte silentios. Daca alte modele devin zgomotoase si se fac auzite destul de tare, Nitro 7 a ramas la un nivel mai mult decat decent de zgomot incat puteai sa stai in camera doar cu televizorul pornit si sa nu te deranjeze zgomotul.

Despre stocare trebuie sa stiti ca avem un RAID 0 format din SSD-uri Intel. In total avem 1TB de stocare M.2 PCIe si in testele mele am atins vitezele pe care le vedeti mai jos. Impresionant pentru seria Nitro deoarece doar pe Helios-uri vedeam RAID-uri.

In rest mai are 32GB de RAM, un ecran Full HD de 120Hz care se vede foarte bine, nimic de reprosat, o tastatura iluminata in rosu cu o cursa medie si un feedback foarte placut, constructie solida si un soft de unde puteti regla diverse: iluminare tastatura, moduri de sunet, ventilatoare etc.

In gaming nu am avut surprize, stiam la ce sa ma astept si probabil si voi. Am tot vazut placa video cu diferite ocazii. Am testat fix aceleasi jocuri si rezultatele au fost 90% identice.

JOC FPS HITMAN 94 FIFA20 130 LoL 144 GTA V 79 PUBG 130 AC Odyssey 71

Autonomie

Este un laptop de gaming, nu stiu cati or vor folosi pe baterie. Dar ca idee aveti undeva la 3 ore spre 4 timp sa lucrati destul de intens.

Disponibiliate si pret

Revin cu update cand aflu noutati. Este proaspat lansat.