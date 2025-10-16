YouTube a avut probleme de accesabilitate . Între timp, s-a revenit la normal

YouTube a întâmpinat o pană tehnică masivă pe 15 octombrie 2025, cu peste 300.000 de utilizatori raportând probleme de acces prin Downdetector, numărul crescând rapid până la aproape 800.000 de rapoarte la nivel global.

Problema a început în jurul orei 19:19 ET, utilizatorii întâmpinând mesaje de eroare precum „An error occurred, please try again later” sau „Something went wrong”, videoclipurile refuzând să se încarce pe web și aplicațiile mobile înghețând.​

Pana nu s-a limitat doar la YouTube, afectând și serviciile conexe YouTube Music și YouTube TV, sugerând o problemă la nivelul infrastructurii serverelor Google. Utilizatorii din Statele Unite, Canada, Australia, Europa, Asia și America Latină au raportat simultan probleme, confirmând caracterul global al întreruperii. În India, 63% dintre utilizatori nu puteau reda videoclipuri, în timp ce 30% întâmpinau probleme specifice cu aplicația mobilă.​

YouTube a recunoscut rapid problema pe platforma X și pe pagina oficială de ajutor, declarând că echipele tehnice lucrează la rezolvarea situației. Compania nu a oferit detalii despre cauza panei, dar momentul coincide cu implementarea unei actualizări majore a interfeței video player-ului și a designului general, lansată cu o zi înainte. Această sincronizare ridică întrebări dacă actualizarea UI ar fi putut contribui la problemele tehnice.​

Întreruperea a durat aproximativ 90 de minute înainte ca serviciul să fie restaurat complet, YouTube confirmând rezolvarea problemei prin intermediul unui mesaj pe X: „This issue has been fixed – you should now be able to play videos on YouTube, YouTube Music, and YouTube TV!”. Pana a evidențiat dependența globală de platforma care deservește peste 2,7 miliarde de utilizatori lunari, rețelele sociale fiind inundate cu meme-uri și întrebări despre starea serviciului.​

Impactul s-a resimțit în mod special pentru creatorii de conținut care transmit live și pentru întreprinderile care folosesc platforma pentru promovare, o întrerupere de 90 de minute reprezentând pierderi semnificative de audiență și venituri. Evenimentul subliniază fragilitatea infrastructurii digitale pe care se bazează miliarde de oameni zilnic pentru divertisment, educație și comunicare.​

Sursa