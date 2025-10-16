Google lansează funcția Recovery Contacts care permite utilizatorilor să desemneze prieteni sau membri de familie ca persoane de contact pentru recuperarea contului în cazul în care pierd accesul.

Noua opțiune de securitate se adresează situațiilor în care utilizatorii uită parola, pierd dispozitivul cu passkey sau contul este compromis, oferind o alternativă la metodele standard de recuperare care pot eșua.​

Funcția permite adăugarea a până la 10 persoane de încredere care pot ajuta la verificarea identității prin intermediul unui cod temporal valabil 15 minute. Când utilizatorul este blocat din cont, poate contacta una dintre persoanele desemnate și poate partaja cu aceasta un cod pe care o va primi prin email sau notificare, confirmând astfel identitatea și permițând recuperarea securizată a accesului.​

Configurarea se face prin myaccount.google.com > Security > Recovery Contacts, iar persoanele invitate au 7 zile să accepte cererea și nu pot fi folosite din nou pentru 7 zile după implicarea în procesul de recuperare. Google asigură că persoanele de contact nu au acces la cont sau la informațiile personale, rolul lor limitându-se strict la verificarea identității prin codul temporar generat.​

Pe lângă Recovery Contacts, Google introduce și funcția „Sign in with Mobile Number” pentru Android, care identifică automat conturile asociate cu un număr de telefon și permite recuperarea folosind doar codul de blocare de pe dispozitivul anterior, fără parolă. Această opțiune se adresează situațiilor în care telefoanele sunt furate, pierdute sau deteriorate, fiind implementată treptat la nivel global.​

Noile instrumente fac parte din inițiativa Google de consolidare a securității în contextul creșterii atacurilor de phishing sofisticate care folosesc clonarea vocii, deepfakes și inginerie socială. Funcțiile sunt disponibile pentru conturile personale Google eligibile și se implementează în timpul Lunii de Conștientizare a Securității Cibernetice, Google organizând workshopuri despre înșelăciuni și fraude în magazinele din New York și Mountain View.​

Sursa