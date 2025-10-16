ChatGPT se transformă în rețea socială cu mesaje directe

OpenAI testează funcții de mesagerie directă în aplicația ChatGPT pentru Android, incluzând chat-uri peer-to-peer și de grup, marcând o schimbare fundamentală de la utilizarea individuală către o platformă cu elemente sociale.

Referințele descoperite în codul versiunii 1.2025.273 beta, cu numele de cod „Calpico” și „Calpico Rooms”, sugerează că ChatGPT va permite utilizatorilor să comunice între ei, nu doar cu chatbot-ul, introducând aspecte colaborative și sociale.​

Aplicația dezvoltă și funcții de profil social, permițând utilizatorilor să adauge poze de profil și să își actualizeze numele pentru afișare publică, similar rețelelor sociale tradiționale. Inspirația provine din aplicația Sora lansată recent, care permite deja partajarea videoclipurilor generate de AI cu prietenii, similar Instagram și TikTok, demonstrând strategia OpenAI de transformare a instrumentelor AI în platforme sociale.​

Transformarea ChatGPT într-o rețea socială reprezintă o evoluție logică pentru o aplicație care a început ca instrument de conversație cu AI. Adăugarea mesageriei directe și a chat-urilor de grup schimbă fundamental natura platformei, de la un asistent personal la un spațiu colaborativ unde utilizatorii pot partaja răspunsurile chatbot-ului și creațiile media. Această metamorfoză urmează modelul aplicațiilor sociale populare, unde conținutul generat devine baza pentru interacțiuni sociale.

Lipsa criptării menționate în cod sugerează că OpenAI ar putea folosi conversațiile pentru antrenarea modelelor, ridicând întrebări despre confidențialitate într-un context social. Implementarea chat-urilor de grup ar putea permite interacțiuni între diferiți GPT personalizați și utilizatori umani, creând un ecosistem complex unde AI-ul și oamenii colaborează pe diverse subiecte profesionale și personale.​

Transformarea ChatGPT în rețea socială reflectă tendința companiilor tech de a extinde instrumentele AI dincolo de funcționalitatea de bază, către platforme care mențin utilizatorii angajați mai mult timp. Această strategie urmează modelul aplicațiilor Sora, care combină generarea de conținut AI cu partajarea socială, poziționând OpenAI în competiție directă cu platformele sociale existente prin oferirea unei experiențe unice centrată pe AI.

Funcțiile sociale din ChatGPT ar putea crea un nou tip de rețea socială unde conversațiile cu AI devin punctul de pornire pentru interacțiuni umane, transformând rezultatele chatbot-ului în conținut social partajabil. Această abordare hibridă AI-social ar putea redefini modul în care percepem atât asistentii virtuali, cât și rețelele sociale, creând o categorie nouă de platforme unde tehnologia și socialul se întrepătrund natural.

