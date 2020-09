Youtube a lansat Shorts in versiunea Beta – alternativa la TikTok

Youtube Shorts a fost lansat si are rolul de a elimina TikTok de pe piata. Aceasta noua aplicatie permite realizarea de clipuri amuzante in 15 secunde.

La fel ca TikTok poti alege efecte si melodii dintr-o librarie dedicata, poti modifica face colaje si alte lucruri deja banale. Momentan este in versiunea Beta si doar in India, dar in scurt timp o sa avem aplicatia peste tot in lume.

Cum TikTok reprezinta un pericol pentru datele noastre, accesand fraudulos informatii din telefon, administratia Trump a decis sa elimine aplicatia pe teritoriul SUA. Shorts pare sa fie salvarea umanitatii, o aplicatie sigura, prietenoasa…ati prins ideea ­čÖé